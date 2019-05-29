Снайпер, капитан и защитник-бомбардир. Три игрока, которых «Барыс» рискует потерять

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб Андрея Скабелки получил в распоряжение 28-летнего канадского центрального нападающего Корбэна Найта, который стал четвертым новичком в клубе. Не против оставить в «Барысе» и некоторых игроков из прежнего состава.

Шведский снайпер — Андре Петерссон

Фланговый форвард приходил в «Барыс» с весьма скромными перспективами. Он неплохо стартовал в КХЛ, когда приехал в «Сочи», но затем его результативность пошла на спад. В столичном клубе он раскрывался по-новому, и если бы не тот злополучный силовой прием, то в плей-офф мог стать одной из движущих сил «Барыса». В данный момент Петерссон без контракта и еще не решил вопрос с новым клубом.

Прогноз: Если Петерссон сохранит свою форму, то вполне может выступить еще лучше. Скабелка хорошо знаком с возможностями игрока и может грамотно его использовать. Прошедший сезон — тому доказательство.

Капитан — Брэндон Боченски

Американец с казахстанским паспортом и сам не знает, хочет ли дальше играть в хоккей. Один из самых результативных игроков «Барыса» за всю его историю не обновил свое соглашение с клубом. Сейчас Боченски лучший бомбардир и распасовщик клуба, но может вырваться вперед и по голам. Его главный конкурент сейчас вне системы «Барыса».

Прогноз: Настоящий лидер, который умеет выстрелить в нужный момент. Еще сезон-два Боченски может поиграть. Его результативность не выросла, но он умеет держать планку. Для Скабелки, это исполнитель первой тройки.

Защитник-бомбардир — Кевин Даллмэн

Еще один ветеран команды. Без 38-го номера казахстанский клуб представить нельзя. За его плечами более 500 игр за «Барыс». С годами Даллмэн не стал быстрее или ярче, но его опыт и умение принять правильно решение не раз спасали команду в важный момент. Если защитник вернется, то ему обязательно будет отведена одна из важнейших ролей в игровых построениях.

Прогноз: Опытнейший защитник, который на льду может все. Не безгрешен, но компенсирует промахи позитивом на чужой половине площадки.