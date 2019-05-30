Защитник Хиетанен продолжит выступать в московском «Динамо»
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Защитник Юусо Хиетанен продолжит выступать в московском «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Защитник Юусо Хиетанен продолжит выступать в московском «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Финн подписал односторонний контракт с динамовцами на один год.
«Я рад, и я, и моя семья очень любим Москву. Отличный город, в котором комфортно жить. Были разные варианты, но “Динамо” — самый лучший для меня. Я провел уже несколько лет в этом клубе, здесь отличные болельщики и великолепная поддержка трибун на домашних матчах», — сказал Хиетанен.
В минувшем сезоне защитник сыграл за «Динамо» в 66 матчах, забросил 7 шайб и отдал 14 результативных передач.