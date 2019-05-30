Защитник Хиетанен продолжит выступать в московском «Динамо»

«Я рад, и я, и моя семья очень любим Москву. Отличный город, в котором комфортно жить. Были разные варианты, но “Динамо” — самый лучший для меня. Я провел уже несколько лет в этом клубе, здесь отличные болельщики и великолепная поддержка трибун на домашних матчах», — сказал Хиетанен.