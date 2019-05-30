Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Россия0
Финляндия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада5
Чехия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
РоссияБ3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Все события
Фоторепортажи
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
13:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник Хиетанен продолжит выступать в московском «Динамо»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Защитник Юусо Хиетанен продолжит выступать в московском «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Финн подписал односторонний контракт с динамовцами на один год.

«Я рад, и я, и моя семья очень любим Москву. Отличный город, в котором комфортно жить. Были разные варианты, но “Динамо” — самый лучший для меня. Я провел уже несколько лет в этом клубе, здесь отличные болельщики и великолепная поддержка трибун на домашних матчах», — сказал Хиетанен.

В минувшем сезоне защитник сыграл за «Динамо» в 66 матчах, забросил 7 шайб и отдал 14 результативных передач.

ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
'Руки-базуки': российская теннисистка произвела фурор на 'Ролан Гаррос'
УЕФА создала бесполезный финал Лиги Европы
Чех не заслужил таких проводов. «Арсенал» не заслужил трофей
Тарасенко забил, «Сент-Луис» победил в финале Кубка Стэнли
СМИ: «Реал Мадрид» намерен продать игроков на 300 миллионов
Медведева исполнила с Туктамышевой обольстительный танец (видео)
Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду
Россиянин попал в символическую сборную Лиги Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь