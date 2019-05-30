Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Россия0
Финляндия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада5
Чехия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
РоссияБ3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» выиграл Кубок России
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник Николай Тимашов стал игроком хоккейного клуба «Сибирь»

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Тимашов стал игроком новосибирской «Сибири», сообщается на сайте екатеринбургской команды.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

За переход игрока «Автомобилист» получил денежную компенсацию.

Прошлый сезон защитник начал в «Автомобилисте», а затем перешел в нижнекамский «Нефтехимик». В общей сложности Тимашов в сезоне-2018/19 провел 46 матчей, в которых сделал две голевые передачи.

Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
'Руки-базуки': российская теннисистка произвела фурор на 'Ролан Гаррос'
УЕФА создала бесполезный финал Лиги Европы
СМИ: Неймар предложил свои услуги «Барселоне»
УЕФА объявил символическую сборную Лиги Европы
Не валите все на Воробьева. У тренера сборной России нет власти
Медведева исполнила с Туктамышевой обольстительный танец (видео)
Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду
СМИ: «Барселона» заморозила трансфер Гризманна
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь