Защитник Николай Тимашов стал игроком хоккейного клуба «Сибирь»
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Тимашов стал игроком новосибирской «Сибири», сообщается на сайте екатеринбургской команды.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Тимашов стал игроком новосибирской «Сибири», сообщается на сайте екатеринбургской команды.
За переход игрока «Автомобилист» получил денежную компенсацию.
Прошлый сезон защитник начал в «Автомобилисте», а затем перешел в нижнекамский «Нефтехимик». В общей сложности Тимашов в сезоне-2018/19 провел 46 матчей, в которых сделал две голевые передачи.