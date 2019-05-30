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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сын Валерия Харламова избран гендиректором нижегородского «Торпедо»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Александр Харламов, сын легенды советского хоккея Валерия Харламова, занимавший до последнего времени должность заместителя спортивного директора ЦСКА, избран на пост генерального директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

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Источник: http://www.hctorpedo.ru/

Губернатор Глеб Никитин, являющийся председателем правления АНО ХК «Торпедо», в четверг провел заседание правления, главной темой которого стали кадровые изменения в клубе.

В начале заседания Никитин поблагодарил главного тренера клуба Дэвида Немировски за прошедший сезон, во время которого команда показала «очень неплохой результат».

«Участникам заседания сообщили о том, что генеральный директор ХК “Торпедо” Ян Голубовский подал заявление о досрочном расторжении контракта. Члены правления выдвинули на пост нового генерального директора кандидатуру Александра Харламова. До последнего времени он занимал пост заместителя спортивного директора ХК ЦСКА», — говорится в сообщении.

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Никитин напомнил, что Александр Валерьевич Харламов — представитель «яркой спортивной семьи».

«Валерий Харламов — настоящая легенда нашего хоккея. Считаем, что Александр Харламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру “Торпедо”. Ему предстоит уделять большое внимание и развитию детско-юношеского спорта», — сказал Никитин.

Кандидатура Александра Харламова была поддержана членами правления.

Затем в Нижегородском кремле состоялось собрание учредителей, которое созвано правлением организации. В ходе заседания правления было принято решение расторгнуть контракт с Яном Голубовским и заключить контракт на замещение должности генерального директора с Александром Харламовым. Также было принято решение о формировании нового состава правления. В него вошли Глеб Никитин (председатель правления), Александр Харламов, Наталья Еремина, Олег Марков, Наиль Измайлов, Николай Пугин, Дмитрий Краснов, Александр Скворцов, Александр Шаронов, Александр Югов, Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось о том, что в середине мая были задержаны двое руководителей нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» — исполнительный директор Сергей Малютин и финансовый директор Наталья Еремина. По версии следствия, должностные лица ХК «Торпедо», вопреки интересам организации, совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 миллионов рублей. Московский районный суд избрал меру пресечения Ереминой в виде домашнего ареста на 1 месяц 20 суток, Малютину — в виде запрета на совершение определенных действий на 1 месяц 21 сутки.

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