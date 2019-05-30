Стал известен один из турниров «Барыса» перед стартом сезона в КХЛ
Казахстанский «Барыс» станет единственным представителем КХЛ на Кубке Лехнера в Швейцарии, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» станет единственным представителем КХЛ на Кубке Лехнера в Швейцарии, передает корреспондент Vesti.kz.
Предсезонный турнир пройдет с 15 по 17 августа в городе Зурзе, а участие в нем также примут швейцарские «Амбри-Пиотта» и «Цуг» и чешский «Витковице-Ридера». Все команды проведут по два матча. В 2018 году турнир выиграл «Витязь» из КХЛ.
16 августа «Барыс» сыграет с «Амбри-Пиоттой», а на следующий день встретится с «Цугом». Оба соперника играли в
Сам «Барыс» в 11-м сезоне КХЛ стал победителем дивизиона Чернышева и вторым в Восточной конференции. В Кубке Гагарина команда Андрея Скабелки выбила «Торпедо», но затем уступила будущему финалисту «Авангарду».