Стал известен один из турниров «Барыса» перед стартом сезона в КХЛ

Предсезонный турнир пройдет с 15 по 17 августа в городе Зурзе, а участие в нем также примут швейцарские «Амбри-Пиотта» и «Цуг» и чешский «Витковице-Ридера». Все команды проведут по два матча. В 2018 году турнир выиграл «Витязь» из КХЛ.

16 августа «Барыс» сыграет с «Амбри-Пиоттой», а на следующий день встретится с «Цугом». Оба соперника играли в плей-офф минувшего сезона чемпионата Швейцарии, а «Цуг» после второго места в «регулярке» дошел до финала.