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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен один из турниров «Барыса» перед стартом сезона в КХЛ

Казахстанский «Барыс» станет единственным представителем КХЛ на Кубке Лехнера в Швейцарии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Предсезонный турнир пройдет с 15 по 17 августа в городе Зурзе, а участие в нем также примут швейцарские «Амбри-Пиотта» и «Цуг» и чешский «Витковице-Ридера». Все команды проведут по два матча. В 2018 году турнир выиграл «Витязь» из КХЛ.

16 августа «Барыс» сыграет с «Амбри-Пиоттой», а на следующий день встретится с «Цугом». Оба соперника играли в плей-офф минувшего сезона чемпионата Швейцарии, а «Цуг» после второго места в «регулярке» дошел до финала.

Сам «Барыс» в 11-м сезоне КХЛ стал победителем дивизиона Чернышева и вторым в Восточной конференции. В Кубке Гагарина команда Андрея Скабелки выбила «Торпедо», но затем уступила будущему финалисту «Авангарду».

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