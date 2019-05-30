Не Скабелка выбирал, или пять самых неудачных приобретений «Барыса» для КХЛ

Президент «Барыса» Борис Иванищев подтвердил, что усиление команда будет искать в лигах Американского континента. Тренерскому штабу Андрея Скабелки остается одно — не совершить ошибку, как это делали не раз его предшественники. Ведь приезжают же не только Даррен Диц с Найжелом Доусом.

1. Марк Ламот (вратарь)

Опытный голкипер должен был основным в «Барысе», но стал худшим на своей линии. Денис Франскевич и Алексей Кузнецов, также не блиставшие в дебютном сезоне КХЛ, смотрелись предпочтительнее приглашенного легионера. Ламот, который за несколько сезонов до Казахстана становился лучшим в АХЛ, отыграл за столичный клуб всего 15 встреч — процент отраженных бросков 88,1. Коэффициент надежности — 4,1.

2. Кэм Баркер (защитник)

Игрок обороны приходил с перспективами стать лидером команды, но реализовать их в «Барысе» не смог. И это не связано с Лигой. Один из самых перспективных игроков драфта НХЛ-2004 в Казахстане провалился. В каждом из двух сезонов он набирал чуть более десяти очков, хотя в «Словане» за год перешагнул за 40 баллов.

3. Зак Хэмилл (нападающий)

Еще одна неудача. Игрока пригласили по ходу сезона, но ничего выдающего он не показал. Визитной картой Хэмилла была его насыщенная карьера в АХЛ, но в «Барысе» он отметился тремя очками в 14 играх. После Казахстана Зак, кстати, домой не отправился. В европейской части своей карьеры он выступал в Финляндии, Швейцарии, Германии, Швеции, Норвегии и Чехии.

4. Джордон Сауторн (защитник)

Защитник не играл в НХЛ и не был заметным в АХЛ, а в «Барыс» приехал из Усть-Каменогорска. Но вряд он с теплотой вспомнит столицу Казахстана — вояж оказался для него провальным. Всего четыре передачи в 23 играх. По ходу сезона столичная команда рассталась с игроком, отправив его обратно в «Торпедо».

5. Джеймс Райт (нападающий)

Трансфер, который позитива не принес. Канадец был неплох в АХЛ, но в КХЛ у него не пошло. После «Адмирала» Райт приехал в Казахстан, но пользы команде принес немного. Пять очков в 15 играх. Неудивительно, что в этом сезоне «Барыс» не квалифицировался в плей-офф.