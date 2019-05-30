ЦСКА получил золотые медали и кубок чемпиона России по хоккею

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Владимир Лутченко передали кубок президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу и главному тренеру армейцев Игорю Никитину.
ЦСКА впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии плей-офф переиграв омский «Авангард» со счетом 4−0. С момента образования Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) (2008 год) звание чемпиона России присваивается лучшей российской команде по итогам плей-офф. Серебряные медали завоевал «Авангард», бронзовые — СКА из Санкт-Петербурга.
В сезоне-2014/15 чемпион России и все медалисты определялись по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Тогда победителем стал также ЦСКА. Помимо двух побед в чемпионате России, на счету армейцев два вторых места и одно третье.
Наибольшее количество побед в чемпионатах России на счету московского «Динамо» (6), по пять раз обладателями золотых наград становились магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс». Медали первенства чаще всех завоевывал «Металлург» (14).