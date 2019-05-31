Президент «Барыса» объяснил уход фарм-клуба из чемпионата Казахстана в ВХЛ

Последние три сезона «кочевники» доходили до финала чемпионата Казахстана, а в 2017 году выиграли «золото». О вступлении «Номада» в ВХЛ объявили сегодня, 31 мая, на совещании руководителей клубов в Сочи.

«Это позволит команде проводить матчи на более высоком уровне с большим количеством команд. К тому же «Номад» будет играть с иностранными командами. Все это приведет к росту мастерства наших игроков.

Постараемся задействовать как можно больше казахстанских хоккеистов. Также у нас есть много талантливых воспитанников нашей ДЮСШ, будем обязательно привлекать их. Несмотря на дебютный сезон, перед командой будут стоять самые ответственные задачи. Конечно, главная цель — подготовка игроков для первой команды, — заявил Иванищев.