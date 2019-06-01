Скабелка: Боченски сейчас думает над предложением, которое «Барыс» ему сделал
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о ситуации с Брэндоном Боченски, который ещё не заключил новое соглашение с казахстанским клубом.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о ситуации с Брэндоном Боченски, который ещё не заключил новое соглашение с казахстанским клубом.
«Боченски сейчас думает над предложением, которое мы ему сделали. Но он думает о том, продолжать ли вообще карьеру. Дальше всё зависит от него.
Насколько придется перестраивать игру в атаке, если вслед за Фрэттином потеряем Боченски? Сочетания никогда не бывают постоянными.
Планируем ли усиление вратарской позиции? Мы работаем над этим. Потому что у Карлссона ещё год контракта с «Барысом». А по остальным ребятам мы продолжаем работу, — приводят слова Скабелки «Известия».