«Салават Юлаев» усилился обладателем Кубка Гагарина Пашниным

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Пашнин выступал за московский ЦСКА, в составе которого провел 48 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрал 5 очков (1 гол и 4 результативные передачи) и стал обладателем Кубка Гагарина.