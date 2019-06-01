«Салават Юлаев» усилился обладателем Кубка Гагарина Пашниным
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Михаилом Пашниным, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Михаилом Пашниным, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Как отмечается в сообщении, соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Пашнин выступал за московский ЦСКА, в составе которого провел 48 матчей в регулярном чемпионате и
Ранее защитник также защищал цвета ярославского «Локомотива», всего в КХЛ сыграл 493 матча, записал себе в актив 60 очков (13+47).