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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» усилился обладателем Кубка Гагарина Пашниным

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Михаилом Пашниным, сообщается на официальной странице команды в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Пашнин выступал за московский ЦСКА, в составе которого провел 48 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрал 5 очков (1 гол и 4 результативные передачи) и стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее защитник также защищал цвета ярославского «Локомотива», всего в КХЛ сыграл 493 матча, записал себе в актив 60 очков (13+47).

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