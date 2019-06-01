Олимпийские чемпионы не поехали в Америку из-за денег. ЦСКА сохранил Телегина и Андронова

На чествовании ЦСКА произошло несколько значимых событий. Помимо того, что Александр Попов заговорил, а на празднике неожиданно присутствовали боссы СКА, президент московских армейцев Игорь Есмантович сделал важное заявление. Функционер сообщил, что клуб согласовал новые контракты с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным. Напомним, что обоих слухи упорно отправляли за океан. На следующий день ЦСКА официально объявил о продлении соглашения со своим капитаном сроком на три года.

Вероятно, в скором времени будет объявлено и о новом контракте Ивана Телегина. Если, конечно, Есмантович не слукавил. В отношении 27-летнего форварда Игорь Вячеславович сказал следующее: «У нас согласованы и уже практически на выходе все вещи с Иваном Телегиным». Правда, что-то подобное в ЦСКА говорили и сразу после победы в Кубке Гагарина. А по ходу чемпионат мира муж Пелагеи заявил, что намерен попробовать силы за океаном. Андронов открыто о своих желаниях не говорил (лишь о том, что рассматривает разные варианты), но российские и американские инсайдеры тоже отправляли его в НХЛ.

Похоже это была игра на публику, хороший способ выбить себе более выгодный и длительный контракт в России.

Говоришь всем, что думаешь об отъезде, и твой клуб мигом активизируется. В связи со скорым введением жесткого потолка зарплат даже ЦСКА теперь не выписывает баснословные деньги игрокам. Возможно, на определенном этапе переговоры с хоккеистами из-за этого застопорились. Может, оба, и правда, размышляли об НХЛ. Мне видится ситуация так: руководство армейцев, осознав какое количество русских уезжает в Америку в это межсезонье, приняли решение всеми силами сохранить свои ценные активы. Последнее мировое первенство показало, что Андронов — это человек, без которого «дрим-тим» сборной России, может, и до бронзы не доехала бы. Сергей почти идеально выполняет функции центрального четвертого звена, отрабатывает в меньшинстве, самоотверженно сражается за шайбу. Телегин провел не такой успешный турнир, хоть и забил в первой же смене, первым же касанием, иногда оставался в запасе и порой терялся на льду. Но Иван сыграл больше Плотникова, Зуба, а значит был далеко не слабейшим в этой «Красной машине».

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И Андронов, и Телегин в силу своих ролей на льду никогда не были и не будут суперзвездами. Когда тебе почти 30, то вряд ли ты сможешь из ролевика превратиться в креативного форварда. Несмотря на все положительные качества Андронова, можем ли мы представить его в звене с Овечкиным или с Гусевым? Вряд ли. В НХЛ игроки такого плана, как Андронов и Телегин, нужны. И шансы заиграть в лучшей лиге мира у обоих были бы высокие. Но все упирается в деньги. В первый год никто бы не дал им больше одного-двух миллиона долларов. Сергеем, к примеру, серьезно интересовался «Торонто». В Канаде после вычета налогов осталось бы чуть больше половины от этой суммы. Это в несколько раз меньше, чем хоккеист получал в России. Но если Гусев может поехать на сезон (или как он сделал на пару недель) поиграть за минимальные деньги, то через год будет требовать другую сумму. Потому что он игрок большинства, первых двух звеньев, человек, который должен забивать и решать. Андронов и Телегин вряд ли могли бы в НХЛ попасть в первую, вторую или даже третью тройку. А значит больших контрактов никогда бы и не увидели. В Америке привыкли платить много только звездам, работяги из низших звеньев чаще всего довольствуются двумя-тремя миллионами и не более.

В ЦСКА оба игрока заработают гораздо больше, плюс всегда будут иметь слово в раздевалке и на льду.