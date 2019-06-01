Олимпийские чемпионы не поехали в Америку из-за денег. ЦСКА сохранил Телегина и Андронова
Нападающие сборной России не будут пробовать свои силы в НХЛ.
Нападающие сборной России не будут пробовать свои силы в НХЛ.
На чествовании ЦСКА произошло несколько значимых событий. Помимо того, что Александр Попов заговорил, а на празднике неожиданно присутствовали боссы СКА, президент московских армейцев Игорь Есмантович сделал важное заявление. Функционер сообщил, что клуб согласовал новые контракты с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным. Напомним, что обоих слухи упорно отправляли за океан. На следующий день ЦСКА официально объявил о продлении соглашения со своим капитаном сроком на три года.
Вероятно, в скором времени будет объявлено и о новом контракте Ивана Телегина. Если, конечно, Есмантович не слукавил. В отношении 27-летнего форварда Игорь Вячеславович сказал следующее: «У нас согласованы и уже практически на выходе все вещи с Иваном Телегиным». Правда,
Говоришь всем, что думаешь об отъезде, и твой клуб мигом активизируется. В связи со скорым введением жесткого потолка зарплат даже ЦСКА теперь не выписывает баснословные деньги игрокам. Возможно, на определенном этапе переговоры с хоккеистами
И Андронов, и Телегин в силу своих ролей на льду никогда не были и не будут суперзвездами. Когда тебе почти 30, то вряд ли ты сможешь из ролевика превратиться в креативного форварда. Несмотря на все положительные качества Андронова, можем ли мы представить его в звене с Овечкиным или с Гусевым? Вряд ли. В НХЛ игроки такого плана, как Андронов и Телегин, нужны. И шансы заиграть в лучшей лиге мира у обоих были бы высокие. Но все упирается в деньги. В первый год никто бы не дал им больше
И не стоит ругать хоккеистов, что они отказались от НХЛ, ради комфорта и стабильности. Обоим скоро будет 30 лет, возраст для экспериментов прошел. Да и примеры Ожиганова, Киселевича и Яковлева, которые спустя год вернулись в Россию, не вдохновляют. В КХЛ должны радоваться, что хоть