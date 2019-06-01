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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о подписании нового контракта с Дастином Бойдом

Нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд подписал новый контракт с «Барысом». Об этом клуб объявил на официальной странице в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение 32-летнего Бойда рассчитано до 30 апреля 2020 года. По ходу минувшего сезона он вернулся в «Барыс» и набрал 15 (6+9) очков в 51 матче регулярного чемпионата. Также на его четыре (2+2) балла в 12 играх плей-офф.

За «Барыс» Бойд играл с 2011 по 2017 год, после чего перешел в московское «Динамо». С 2016-го он также выступает за сборную Казахстана, которой в мае помог выиграть чемпионат мира в первом дивизионе и вернуться в элиту.

Ранее контракты с «Барысом» продлили защитники Алексей Маклюков, Даррен Диц и Виктор Сведберг, форварды Алихан Асетов, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Егор Петухов и Дмитрий Шевченко.

В это межсезонье «Барыс» уже пополнили канадский нападающий Корбен Найт, форвард сборной Финляндии Ииро Пакаринен, а также защитники сборной Казахстана Никита Клещенко и Леонид Метальников.

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"Барыс" объявил о подписании нового контракта с Дастином Бойдом
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