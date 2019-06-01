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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ткаченко подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападающий Павел Ткаченко подписал двухлетний контракт с «Динамо», сообщается на сайте московского хоккейного клуба.

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Ткаченко в прошедшем сезоне КХЛ провел 23 матча в новосибирской «Сибири» и набрал 4 очка (2 шайбы и 2 результативные передачи).

21-летний хоккеист выступал в «Сибири» с сезона-2016/17.

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