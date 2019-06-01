Ткаченко подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападающий Павел Ткаченко подписал двухлетний контракт с «Динамо», сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападающий Павел Ткаченко подписал двухлетний контракт с «Динамо», сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
Ткаченко в прошедшем сезоне КХЛ провел 23 матча в новосибирской «Сибири» и набрал 4 очка (2 шайбы и 2 результативные передачи).
21-летний хоккеист выступал в «Сибири» с сезона-2016/17.