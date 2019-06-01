«Барыс» удалил Боченски, Даллмэна и Петерссона из состава

Источник: РИА "Новости"

В нем числятся 28 хоккеистов, в том числе три новичка — форвард сборной Финляндии Ииро Пакаринен и защитники сборной Казахстана Никита Клещенко и Леонид Метальников. Профиль еще одного новичка, которым стал канадский нападающий Корбен Найт, на данный момент еще не внесен.

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Из заявки прошедшего сезона КХЛ отсутствуют профили 11 хоккеистов, в том числе защитника Кевина Даллмэна, капитана Брэндона Боченски и шведского форварда Андре Петерссона. Официально же «Барыс» покинули только три игрока — канадцы Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин перешли в «Ак Барс», а защитник Александр Липин продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

Не внесен пока в состав форвард Дастин Бойд, который продлил контракт 1 июня, но зато есть защитники Валерий Орехов и Джесси Блэкер, которые получили квалификационные предложения от клуба, но еще не подписали новые соглашения.