Харламов — вместо арестованного руководства. Как теперь будет жить «Торпедо»
Сын легенды № 17 ушел из ЦСКА, чтобы наладить дела в нижегородском клубе.
Сын легенды № 17 ушел из ЦСКА, чтобы наладить дела в нижегородском клубе.
Едва «Торпедо» завершило выступление в
Александр занимался хоккеем в ЦСКА, где и начал профессиональную карьеру. Дважды участвовал в молодежном чемпионате мира. Середина 90-х было не самым лучшим временем для армейского клуба, и Харламов продолжил карьеру за океаном, поиграв в АХЛ и ECHL. После четырех лет он вернулся в суперлигу, поиграл в родном ЦСКА, «Динамо», «Витязе» и СКА, но полноценный сезон провести так и не смог. В последние годы работал в ЦСКА на разных административных должностях, руководил
— Вы должны были быть генеральным менеджером «Торпедо», но стали директором. Что изменилось?
— Все дело в структуре клуба. Ничего такого в этом нет. Чисто штатное расписание.
— В ваши обязанности будет входить только функционал клуба или спортивная часть тоже?
— И спортивная, и остальная.
— Ян Голубовский остается?
— Остается.
— Он будет вашим помощником, будет советоваться с вами во всех аспектах?
— Конечно. Скажем так, будет одним из помощников. Планируется несколько ребят. Потому что команда Высшей лиги тоже переезжает в Нижний Новгород. А там уже и «Чайка» есть, поэтому в целом будет три команды — это уже масштабный процесс.
— Но в последние годы в ЦСКА вы занимались совсем другими вещами. Трудно не будет?
— Не сказал бы, что другими. В ЦСКА просто более четкое разделение: КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Но в совокупности мы там все друг другу помогали.
— Мне кажется, вы не очень хорошо знаете рынок. Может быть, у вас был свой отрезок в ЦСКА, но все же…
— Ничего подобного. Все равно ведь все на слуху. Мы постоянно вместе, постоянно общаемся.
В ЦСКА работа была выстроена так, что все решения у нас принимались коллегиально, вне зависимости какая лига: КХЛ, ВХЛ или МХЛ.
— Сильно ли изменится бюджет «Торпедо»?
— По сравнению с прошлым годом — нет. Но мы будем делать все для того, чтоб увеличить его.
— Когда погасите долги?
— В ближайшее время.
— До начала чемпионата?
— Я думаю, да.
— Что вам нужно исправить? Какие будут первые шаги на новой должности?
— Сразу сказать не могу. Нужно окунуться во все это глубже и понять, с чего начинать.
— Болельщики переживают, что новичков нет, а потеряли Паршина, Галузина.
— Согласен, это потеря. Но будем двигаться вперед,
— Дэвид Немировски остается на должности главного тренера?
— Да.
— Его штаб тоже сохраняется?
— Все верно.
— Несмотря на проблемы, «Торпедо» хорошо выступило в прошлом сезоне и врегулярке, и в
— Наша задача — повторение прошлогодних результатов. Если получится их улучшить — все будут только рады.
— Когда будут появляться новички? Вы подписали уже двух иностранцев: вратаря и защитника. Но этого маловато.
В нашем случае, очень важно — не промахнуться с новичками. Потому что «Торпедо» — не СКА, ЦСКА или «Магнитка», которые могут позволить себе экспериментировать.
— Почему решили перевестись на «Запад»?
— Нас никто не спрашивал.
— Но вы ведь могли возразить, предложить отправить туда «Авангард»?
— Если откровенно, меня не было на этом совещании. Не могу ничего сказать.
— Кто будет главным тренером «Торпедо Горький» —
— Информация по тренерам «Торпедо Горького» и «Чайки» появится в ближайшее время.
— Еще одна беда нижегородского хоккея: полная неразбериха в «Чайке», забастовки в детской школе.
— В прошлом году я так же как и вы черпал информацию из прессы. Чтобы начать устранять проблемы, мне нужно для начала во всем разобраться.
— Какие ошибки прежнего директора нельзя повторять?
— Вы знаете, я никогда никого не обсуждаю. Каждый мыслит и делает все
— Вас не тревожит тот факт, что тот, кто занимал вашу должность ранее, теперь под арестом?
— Это, конечно, факт неприятный. Вся хоккейная общественность об этом знает. Такие нынче времена.
— ЦСКА вас легко отпустил?
— Меня точно никто не выгонял. Поступило предложение — я его принял. Пообщался с руководителями ЦСКА — они вошли в мое положение и дали зеленый свет.
Алексей ШЕВЧЕНКО