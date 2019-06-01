Харламов — вместо арестованного руководства. Как теперь будет жить «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

Едва «Торпедо» завершило выступление в плей-офф, как для его руководства наступили смутные времена. В мае были арестованы финансовый директор Наталья Еремина и исполнительный директор Сергей Малютин. Генеральный директор Ян Голубовский стал генеральным менеджером, а его место занял Александр Харламов, сын легенды отечественного хоккея — Валерия Харламова.

Александр занимался хоккеем в ЦСКА, где и начал профессиональную карьеру. Дважды участвовал в молодежном чемпионате мира. Середина 90-х было не самым лучшим временем для армейского клуба, и Харламов продолжил карьеру за океаном, поиграв в АХЛ и ECHL. После четырех лет он вернулся в суперлигу, поиграл в родном ЦСКА, «Динамо», «Витязе» и СКА, но полноценный сезон провести так и не смог. В последние годы работал в ЦСКА на разных административных должностях, руководил фарм-клубом армейцев — «Звездой». На церемонии закрытия сезона ВХЛ Харламов ответил на вопросы «СЭ».

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Долги погасим до начала сезона

— Вы должны были быть генеральным менеджером «Торпедо», но стали директором. Что изменилось?

— Все дело в структуре клуба. Ничего такого в этом нет. Чисто штатное расписание.

— В ваши обязанности будет входить только функционал клуба или спортивная часть тоже?

— И спортивная, и остальная.

— Ян Голубовский остается?

— Остается.

— Он будет вашим помощником, будет советоваться с вами во всех аспектах?

— Конечно. Скажем так, будет одним из помощников. Планируется несколько ребят. Потому что команда Высшей лиги тоже переезжает в Нижний Новгород. А там уже и «Чайка» есть, поэтому в целом будет три команды — это уже масштабный процесс.

— Но в последние годы в ЦСКА вы занимались совсем другими вещами. Трудно не будет?

— Не сказал бы, что другими. В ЦСКА просто более четкое разделение: КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Но в совокупности мы там все друг другу помогали.

— Мне кажется, вы не очень хорошо знаете рынок. Может быть, у вас был свой отрезок в ЦСКА, но все же…

— Ничего подобного. Все равно ведь все на слуху. Мы постоянно вместе, постоянно общаемся.

В ЦСКА работа была выстроена так, что все решения у нас принимались коллегиально, вне зависимости какая лига: КХЛ, ВХЛ или МХЛ.

— Сильно ли изменится бюджет «Торпедо»?

— По сравнению с прошлым годом — нет. Но мы будем делать все для того, чтоб увеличить его.

— Когда погасите долги?

— В ближайшее время.

— До начала чемпионата?

— Я думаю, да.

Из ЦСКА меня не выгоняли

— Что вам нужно исправить? Какие будут первые шаги на новой должности?

— Сразу сказать не могу. Нужно окунуться во все это глубже и понять, с чего начинать.

— Болельщики переживают, что новичков нет, а потеряли Паршина, Галузина.

— Согласен, это потеря. Но будем двигаться вперед, кого-то приглашать, развивать высшую лигу тоже для того, чтобы ребята потом спокойно могли играть в «Торпедо». Примерный план уже есть.

— Дэвид Немировски остается на должности главного тренера?

— Да.

— Его штаб тоже сохраняется?

— Все верно.

— Несмотря на проблемы, «Торпедо» хорошо выступило в прошлом сезоне и врегулярке, и в плей-офф смогпотрепать нервы «Барысу». Что нужно предпринять, чтобы усилить команду?

— Наша задача — повторение прошлогодних результатов. Если получится их улучшить — все будут только рады.

— Когда будут появляться новички? Вы подписали уже двух иностранцев: вратаря и защитника. Но этого маловато.

В нашем случае, очень важно — не промахнуться с новичками. Потому что «Торпедо» — не СКА, ЦСКА или «Магнитка», которые могут позволить себе экспериментировать.

— Почему решили перевестись на «Запад»?

— Нас никто не спрашивал.

— Но вы ведь могли возразить, предложить отправить туда «Авангард»?

— Если откровенно, меня не было на этом совещании. Не могу ничего сказать.

— Кто будет главным тренером «Торпедо Горький» — фарм-клуба главной команды?

— Информация по тренерам «Торпедо Горького» и «Чайки» появится в ближайшее время.

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— Еще одна беда нижегородского хоккея: полная неразбериха в «Чайке», забастовки в детской школе.

— В прошлом году я так же как и вы черпал информацию из прессы. Чтобы начать устранять проблемы, мне нужно для начала во всем разобраться.

— Какие ошибки прежнего директора нельзя повторять?

— Вы знаете, я никогда никого не обсуждаю. Каждый мыслит и делает все по-своему.

— Вас не тревожит тот факт, что тот, кто занимал вашу должность ранее, теперь под арестом?

— Это, конечно, факт неприятный. Вся хоккейная общественность об этом знает. Такие нынче времена.

— ЦСКА вас легко отпустил?

— Меня точно никто не выгонял. Поступило предложение — я его принял. Пообщался с руководителями ЦСКА — они вошли в мое положение и дали зеленый свет.