Московское «Динамо» подписало контракт с Ляминым
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Защитник Кирилл Лямин перешел в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Защитник Кирилл Лямин перешел в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Как отмечается в сообщении, соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
«Очень рад, что тренерский штаб и руководство сделали мне предложение пополнить ряды легендарной московской команды, на которое я с радостью откликнулся. “Динамо” — это тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи и стремится к их реализации», — сказал игрок.
В прошлом сезоне Лямин защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста», в составе которого сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате и