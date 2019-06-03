Московское «Динамо» подписало контракт с Ляминым

Как отмечается в сообщении, соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

«Очень рад, что тренерский штаб и руководство сделали мне предложение пополнить ряды легендарной московской команды, на которое я с радостью откликнулся. “Динамо” — это тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи и стремится к их реализации», — сказал игрок.