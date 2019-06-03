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10:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» подписало контракт с Ляминым

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Защитник Кирилл Лямин перешел в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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Как отмечается в сообщении, соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

«Очень рад, что тренерский штаб и руководство сделали мне предложение пополнить ряды легендарной московской команды, на которое я с радостью откликнулся. “Динамо” — это тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи и стремится к их реализации», — сказал игрок.

В прошлом сезоне Лямин защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста», в составе которого сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрал 7 очков (2 гола и 5 результативных передач). Ранее в КХЛ он также выступал за московский «Спартак», череповецкую «Северсталь», омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик».

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