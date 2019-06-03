Евгений Мозер подписал однолетний контракт с «Автомобилистом»
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Форвард Евгений Мозер заключил однолетний контракт с «Автомобилистом», сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Форвард Евгений Мозер заключил однолетний контракт с «Автомобилистом», сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.
Мозер прошедший сезон провел в московском «Динамо», за который сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 14 очков (7 шайб и 7 результативных передач), в
Также Мозер выступал за нижегородское «Торпедо» и омский «Авангард».