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13:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евгений Мозер подписал однолетний контракт с «Автомобилистом»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Форвард Евгений Мозер заключил однолетний контракт с «Автомобилистом», сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мозер прошедший сезон провел в московском «Динамо», за который сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 14 очков (7 шайб и 7 результативных передач), в плей-офф 26-летний хоккеист вышел на лед в 11 встречах и забросил одну шайбу.

Также Мозер выступал за нижегородское «Торпедо» и омский «Авангард».

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