Евгений Мозер подписал однолетний контракт с «Автомобилистом»

Мозер прошедший сезон провел в московском «Динамо», за который сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 14 очков (7 шайб и 7 результативных передач), в плей-офф 26-летний хоккеист вышел на лед в 11 встречах и забросил одну шайбу.