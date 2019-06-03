Текущие события
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
РоссияБ3
Чехия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
11Артем Дзюба. Король Севера
13:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гудлевскис продолжит играть за рижское «Динамо»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Латвийский голкипер Кристерс Гудлевскис продлил контракт с «Динамо», сообщается на официальной странице рижского хоккейного клуба в Twitter.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Сроки соглашения не уточняются. 26-летний вратарь сборной Латвии в прошедшем сезоне провел в рижском клубе 31 матч, два из них отыграв «на ноль».

С 2014 по 2017 год Гудлевскис играл в системе клуба НХЛ «Тампа-Бэй», но провел за основную команду только три встречи.

Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Изящные изгибы чемпионки мира, дисквалифицированной за допинг (фото)
Кокорину и Мамаеву нашли работу в колонии
В Кремле прокомментировали возможный недопуск России на ОИ-2020
Денисов уходит, Калачев тоже. Потери и приобретения РПЛ
«Простите, VAR не работает». Финал ЛЧ по-африкански
«Не дают объяснений». Судейский скандал в финале Кубка Стэнли
На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Серена не хотела ждать
За кем из легионеров РПЛ следить на Кубках Америки и Африки
Девушка выбежала на поле в финале ЛЧ и стала звездой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь