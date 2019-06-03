Гудлевскис продолжит играть за рижское «Динамо»

Сроки соглашения не уточняются. 26-летний вратарь сборной Латвии в прошедшем сезоне провел в рижском клубе 31 матч, два из них отыграв «на ноль».

С 2014 по 2017 год Гудлевскис играл в системе клуба НХЛ «Тампа-Бэй», но провел за основную команду только три встречи.