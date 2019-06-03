СКА планирует играть в Ледовом на «канадской» площадке

В сезоне КХЛ-2018/19 на площадке канадского образца играли «Адмирал» (Владивосток) и «Амур» (Хабаровск), на «финской» площадке (28 на 60) — казанский «Ак Барс», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Витязь» и московское «Динамо». С сезона-2019/20 магнитогорский «Металлург» и череповецкая «Северсталь» будут играть на «финской» площадке, «Барыс» (Нур-Султан) — на «канадской». В мае стало известно, что с 2020 года все чемпионаты мира по хоккею будут проводиться на «канадских» площадках.