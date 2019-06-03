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16:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА планирует играть в Ледовом на «канадской» площадке

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Хоккейный клуб СКА с большой вероятностью в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги будет играть на площадке канадского образца: шириной 26 метров и длиной 60 метров, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

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Источник: Спорт РИА Новости

В сезоне КХЛ-2018/19 на площадке канадского образца играли «Адмирал» (Владивосток) и «Амур» (Хабаровск), на «финской» площадке (28 на 60) — казанский «Ак Барс», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Витязь» и московское «Динамо». С сезона-2019/20 магнитогорский «Металлург» и череповецкая «Северсталь» будут играть на «финской» площадке, «Барыс» (Нур-Султан) — на «канадской». В мае стало известно, что с 2020 года все чемпионаты мира по хоккею будут проводиться на «канадских» площадках.

«СКА удалось решить вопросы с Ледовым, который принадлежит Санкт-Петербургу. Остается только оформить документы и приступить к установке. Если не случится технических накладок, в следующем сезоне клуб будет играть на площадке размером 26 на 60 метров», — сообщил источник агентства.

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