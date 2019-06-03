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16:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Фетисов предложил жителям Северного Кавказа сменить борьбу на хоккей

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, в настоящий момент являющийся депутатом Госдумы, поделился планами развития этого вида спорта на Северном Кавказе.

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Источник: РИА "Новости"

«Хватит вам бороться с утра до вечера, думаю, пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе. Считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы привносим экзотику туда, где она должна быть изначально», — заявил Фетисов и отметил, что продвигает идею развития хоккея в регионе на протяжении нескольких месяцев.

По его мнению, через 10 лет местные спортсмены смогут конкурировать с мировыми звездами. Фетисов считает, что у уроженцев Северного Кавказа для этого имеются как характер, так и физическая подготовка. «Коллективное мышление надо развивать, а хоккей этому быстро учит», — подытожил он.

Хоккей в регионе пока не получил широкого распространения. В Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии функционируют несколько академий и арен. Большей популярностью пользуются спортивные единоборства. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году представители Северного Кавказа выиграли пять золотых медалей: в дзюдо, вольной и греко-римской борьбе.

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