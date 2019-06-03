«Барыс» закрыл проблемную позицию, или кто еще нужен Андрею Скабелке для КХЛ
Казахстанский клуб «Барыс» подписал сразу двух центральных нападающих, но трансферная работа столичной команды еще не завершена. О том, кого еще должны пригласить в
Казахстанский клуб «Барыс» подписал сразу двух центральных нападающих, но трансферная работа столичной команды еще не завершена. О том, кого еще должны пригласить в
Тренерский штаб Андрея Скабелки получил в распоряжение еще двух игроков — Корбэна Найта и Дастина Бойда. Если первый новичок в КХЛ, то второй — один из опытнейших исполнителей в составе «Барыса». Вместе с Кертисом Волком и Антоном Сагадеевым «новобранцы» должны поделить роли в центре нападения, закрыв эту позицию.
Кто еще должен приехать на усиление?
Возможно, останется в «Барысе» Джесси Блэкер, но контракт он еще не подписал. Нет в составе и Кевина Даллмэна. Еще один «Даррен Диц» бы тут очень пригодился.
Ииро Пакаринен — единственное, но не самое убедительное приобретение. Без пары исполнителей
Скабелке могут прикупить целую бригаду легионеров, которые поведут за собой «Барыс», ведь второй круг
Напомним, следующий сезон в КХЛ стартует 1 сентября. Предсезонный сбор «Барыса» начнется в начале июля. Стал известен и один из турниров, в котором столичная команда выступит до КХЛ — он пройдет в августе в Швейцарии.