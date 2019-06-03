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17:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» закрыл проблемную позицию, или кто еще нужен Андрею Скабелке для КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» подписал сразу двух центральных нападающих, но трансферная работа столичной команды еще не завершена. О том, кого еще должны пригласить в Нур-Султандля выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Тренерский штаб Андрея Скабелки получил в распоряжение еще двух игроков — Корбэна Найта и Дастина Бойда. Если первый новичок в КХЛ, то второй — один из опытнейших исполнителей в составе «Барыса». Вместе с Кертисом Волком и Антоном Сагадеевым «новобранцы» должны поделить роли в центре нападения, закрыв эту позицию.

Кто еще должен приехать на усиление? Во-первых, надежный вратарь. Такого игрока непросто найти, но сильного первого номера столичной дружине не хватает — даже Хенрик Карлссон может провалить игру. Во-вторых, пара защитников. Из подписанных можно выделить только Леонида Метальникова, но еще не ясно, как сложится у лидера «Сарыарки» во время нового захода в КХЛ.

Возможно, останется в «Барысе» Джесси Блэкер, но контракт он еще не подписал. Нет в составе и Кевина Даллмэна. Еще один «Даррен Диц» бы тут очень пригодился. В-третьих, остаются вакансии фланговых нападающих. С уходом Мэтта Фрэттина и «долгим раздумьем» Брэндона Боченски с Андре Петерссоном эта позиция выглядит наислабейшей.

Ииро Пакаринен — единственное, но не самое убедительное приобретение. Без пары исполнителей из-за океана тут не обойтись. Таким образом, ждем еще вратаря из Европы и группу полевых игроков из Канады (граждане США в «Барысе» не так популярны).

Скабелке могут прикупить целую бригаду легионеров, которые поведут за собой «Барыс», ведь второй круг плей-офф и победа в дивизионе —это не предел мечтаний. Финансовые возможности у клуба из Казахстана не самые внушительные в Лиге, но на новую пятерку с вратарем хватить должно.

Напомним, следующий сезон в КХЛ стартует 1 сентября. Предсезонный сбор «Барыса» начнется в начале июля. Стал известен и один из турниров, в котором столичная команда выступит до КХЛ — он пройдет в августе в Швейцарии.

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