«Барыс» закрыл проблемную позицию, или кто еще нужен Андрею Скабелке для КХЛ

Тренерский штаб Андрея Скабелки получил в распоряжение еще двух игроков — Корбэна Найта и Дастина Бойда. Если первый новичок в КХЛ, то второй — один из опытнейших исполнителей в составе «Барыса». Вместе с Кертисом Волком и Антоном Сагадеевым «новобранцы» должны поделить роли в центре нападения, закрыв эту позицию.

Кто еще должен приехать на усиление? Во-первых, надежный вратарь. Такого игрока непросто найти, но сильного первого номера столичной дружине не хватает — даже Хенрик Карлссон может провалить игру. Во-вторых, пара защитников. Из подписанных можно выделить только Леонида Метальникова, но еще не ясно, как сложится у лидера «Сарыарки» во время нового захода в КХЛ.

Возможно, останется в «Барысе» Джесси Блэкер, но контракт он еще не подписал. Нет в составе и Кевина Даллмэна. Еще один «Даррен Диц» бы тут очень пригодился. В-третьих, остаются вакансии фланговых нападающих. С уходом Мэтта Фрэттина и «долгим раздумьем» Брэндона Боченски с Андре Петерссоном эта позиция выглядит наислабейшей.

Ииро Пакаринен — единственное, но не самое убедительное приобретение. Без пары исполнителей из-за океана тут не обойтись. Таким образом, ждем еще вратаря из Европы и группу полевых игроков из Канады (граждане США в «Барысе» не так популярны).

Скабелке могут прикупить целую бригаду легионеров, которые поведут за собой «Барыс», ведь второй круг плей-офф и победа в дивизионе —это не предел мечтаний. Финансовые возможности у клуба из Казахстана не самые внушительные в Лиге, но на новую пятерку с вратарем хватить должно.