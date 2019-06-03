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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

Джесси Блэкер и еще три хоккеиста отклонили предложения от «Барыса»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала список игроков, имевших статус ограниченно свободных агентов, которые не приняли квалификационные предложения от своих «старых» клубов о продлении контрактов.

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В список попали четыре хоккеиста казахстанского «Барыса»: канадский защитник Джесси Блэкер и нападающие Ярослав Евдокимов, Сергей Кудрявцев и Кирилл Панюков. Все указанные хоккеисты не предоставили контрактные предложения других клубов.

Напомним, что Блэкер перешел в «Барыс» в августе 2018 года. В минувшем сезоне КХЛ он провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (три шайбы и 16 ассистов) очков. В плей-офф он записал себе в актив пять (1+4) баллов в десяти играх.

Ранее контракты с «Барысом» продлили защитники Алексей Маклюков, Даррен Диц и Виктор Сведберг, форварды Алихан Асетов, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Егор Петухов, Дмитрий Шевченко и Дастин Бойд.

В то же время «Барыс» пополнился новичками: канадский нападающий Корбэн Найт, форвард сборной Финляндии Ииро Пакаринен, а также защитники сборной Казахстана Никита Клещенко и Леонид Метальников.

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