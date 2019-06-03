Джесси Блэкер и еще три хоккеиста отклонили предложения от «Барыса»

В список попали четыре хоккеиста казахстанского «Барыса»: канадский защитник Джесси Блэкер и нападающие Ярослав Евдокимов, Сергей Кудрявцев и Кирилл Панюков. Все указанные хоккеисты не предоставили контрактные предложения других клубов.

Напомним, что Блэкер перешел в «Барыс» в августе 2018 года. В минувшем сезоне КХЛ он провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (три шайбы и 16 ассистов) очков. В плей-офф он записал себе в актив пять (1+4) баллов в десяти играх.

Ранее контракты с «Барысом» продлили защитники Алексей Маклюков, Даррен Диц и Виктор Сведберг, форварды Алихан Асетов, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Егор Петухов, Дмитрий Шевченко и Дастин Бойд.