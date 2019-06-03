СКА больше не клуб суперзвезд. Такого в истории КХЛ не было никогда

Источник: Спорт-Экспресс

Замена Панарина и Гусева

Приобретение у «Салавата Юлаева» прав на нападающего Ткачева стало для СКА, пожалуй, главной позитивной новостью межсезонья. Отданный взамен форвард Сошников после тяжелейшего сотрясения и пары невнятных лет в Северной Америке в лучшем случае тянет на кота в мешке.

Год назад на чемпионате мира в Дании он смотрелся неубедительно, заставив усомниться в выборе штаба национальной сборной. В нынешнем сезоне форвард в НХЛ и АХЛ провел в сумме всего 16 матчей. Возвращать Сошникова к жизни предстоит тренерам «Салавата». Теперь это их головная боль. Тогда как стартовые позиции Ткачева применительно к СКА очень напоминают ситуации с приходом Панарина и Гусева. Уроженец Омска, как и его предшественники, находится в примерно таком же возрасте и обладает очень похожим набором игровых качеств — техничный праворукий край с отличным хоккейным интеллектом.

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Главным отличием является тот факт, что Ткачев собрался в НХЛ. Может ли он повременить с отъездом и задержаться в СКА? Агент игрока Шуми Бабаев не скрывал, что приоритетом для нападающего является отъезд за океан. За Ткачевым следят несколько клубов НХЛ, которые уже сделали предложения о подписании контракта. Однако после обмена сторона игрока подбирает выражения в дипломатичном русле без намека на категоричность. Это автоматом наводит на предположение о том, что роман Ткачева и армейцев возможен уже сейчас. Даже если он состоится, то общую картину радикально не изменит. За пару месяцев после вылета из Кубка Гагарина СКА стал сильно слабее. Перечитаете это лаконичное и вместе с тем справедливое предложение еще раз и осознайте, что в истории КХЛ с клубом из Санкт-Петербурга такого еще никогда не было.

Уехали все звезды

Команду в нынешнее межсезонье покинули первый вратарь (Шестеркин), лучший бомбардир (Гусев), самый надежный защитник (Гавриков), два самых результативных центрфорварда (Дацюк и Прохоркин). Это похоже на стихийное бедствие, от которого нет спасения. В самое разное время из Санкт-Петербурга уезжали звезды первой величины — Яшин, Сушинский, Тарасенко, Торесен, Мортенссон, Панарин, Дадонов, Шипачев, Коскинен, Ковальчук и далее по списку. Но каждый раз руководство армейцев, используя большие деньги, нужные связи и статус базового клуба выкручивалось из положения. В последнее время не помогают даже эти козыри.

Уже год назад трансферная компания вызывала огромные вопросы. Лишь подписание Якупова можно назвать удачным. С ним до сих пор не продлили контракт, хотя еще месяц назад это считалось решенным делом. Приглашение вратаря Хелльберга выглядит спорным, а появление в команде Кручинина, Бывальцева, Ли, Токранова изначально казалось странным — ни один из них не тянул на роль ключевой фигуры.

Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас та же самая картина. Кочетков — очень перспективный голкипер, но для больших задач явно не готов. Кемппайнен был хорош в Уфе в окружении Умарка и Хартикайнена, а сейчас рядом с ним игроков такого калибра попросту не окажется. И это первый центр команды! Защитник Бенгтссон, приглашенный из шведского «Линчепинга», неплох. Но он также не делает разницу по сравнению с теми, кто в команде уже есть.

Интерес к уфимцам Кадейкину и Сергееву пока дальше слухов не ушел. Допустим, в Петербурге найдут способ убедить «Салават» расстаться с этими хоккеистами. Только никто не скажет, что от этого СКА сильно выиграет. Хороших мастеров во вторую-третью пятерки хватает и без них. Проблема с теми, кто будет давать результат. Ее предпосылки были заложены еще два года назад, когда ЦСКА выиграл борьбу за Капризова, Шалунова, Шумакова и Окулова.

Плюс для КХЛ

На рынке в настоящий момент есть всего пара человек, способных помочь петербуржцам сразу. Это динамовцы Шипачев и Кагарлицкий. За первого ломит несусветную компенсацию «Динамо». В минус для СКА служит история расставания с ним год назад. Развод прошел без битья посуды, но и без особого сожаления о произошедшем. Есть обоснованное сомнение, что Шипачев готов вернуться. Кагарлицкого звали в Санкт-Петербург и год назад. СКА в списке предпочтений находится, видимо, не на первом месте. Выбрали иные варианты продолжения карьеры защитники Яковлев и Киселевич.

СКА, похоже, перестал быть клубом, куда все летят со всех ног по первому зову. Для роста конкуренции в КХЛ это даже хорошо. Для самого клуба, наверное, тоже. Жесткий потолок появится только через год, поэтому надо готовиться к этому заранее, привыкать жить в других условиях, наигрывать молодежь и более тонко работать на рынке.

Приобретение прав на Ткачева из этой серии. Далеко не факт, что форвард раскроется в НХЛ. Обратная дорога приведет его в СКА. Тогда можно будет сказать о прозорливости клубных менеджеров. Но кем побеждать в предстоящем сезоне? Вот тут пока одни вопросы. Гипотетические ударные тройки Ткачев-Кемппайнен-Плотников и Кузьменко-Бывальцев-Барабанов вполне себе симпатичны, но только не в контексте борьбы за Кубок Гагарина. КХЛ — эта не та лига, где можно долго работать на будущее. Результат надо давать без промедления. Пока все говорит за то, что в предстоящем сезоне СКА скорее сделает шаг назад, чем бросит реальный вызов ЦСКА. ​.