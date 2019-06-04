«Трактор» расторг контракт с Полом Щехурой
Хоккейный клуб «Трактор» и нападающий Пол Щехура расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт челябинского клуба.
Хоккейный клуб «Трактор» и нападающий Пол Щехура расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт челябинского клуба.
ХК «Трактор» поблагодарил Щехуру за совместную работу и пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.
Канадский форвард провел в составе
За карьеру в КХЛ Пол также защищал цвета пражского «Лева», рижского и минского «Динамо». В общей сложности он набрал 243 (98+145) очка в 387 матчах.