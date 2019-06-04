«Трактор» расторг контракт с Полом Щехурой

Канадский форвард провел в составе чёрно-белых три сезона. За это время Пол принял участие в 176 матчах, записав в свой актив 89 (46+43) очков при показателе полезности «+10». В минувшем сезоне 33-летний форвард забросил 10 шайб и сделал 5 результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата. В плей-офф участия не принимал.