Стал известен календарь Кубка мэра Москвы 2019 года

В его розыгрыше традиционно примут участие «Спартак», «Динамо» (Москва), «Витязь» и ЦСКА.

Матчи ежегодного предсезонного турнира пройдут по расписанию, представленному на официальном сайте «Спартака»:

В прошлом году победителем турнира стало московское «Динамо». В заключительный день турнира подопечные на тот момента Владимира Воробьёва переиграли ЦСКА.