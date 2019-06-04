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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Свитов подпишет контракт с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Свитов подпишет контракт с ярославским «Локомотивом».

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Источник: РИА "Новости"

Последней командой Свитова был казанский «Ак Барс», который он покинул по окончанию сезона-2018/19. Опытный форвард перешёл в «Ак Барс» в 2013 году, долгое время выполняя функции капитана. В общей сложности в составе казанской команды 36-летний нападающий провёл 333 матча, в которых забросил 51 шайбу и сделал 63 результативные передачи.

В Континентальной хоккейной лиге Свитов также защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда».

«Локомотив» в сезоне-2018/19 занял третье место в Западной конференции. В плей-офф ярославский клуб дошёл до второго раунда, где потерпел поражение от СКА (1−4).

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