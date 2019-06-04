Ученик Радулова вернулся из НХЛ из-за фатального столкновения со Здено Харой. Он будет играть в Уфе

Источник: Спорт-Экспресс

Воспитанник Радулова

Никита родом из Нижнего Тагила, поэтому неудивительно, что он напрямую связан с фамилией самого известного воспитанника второго по численности города Свердловской области. В детстве он часто пересекался со звездным нападающим «Далласа», но важнейшую роль в судьбе парня сыграл не Александр и даже не его брат Игорь, а их отец Валерий, тренировавший в свое время «Спутник-92». Льда в тагильском дворце не хватало на все команды, поэтому на площадке часто тренировались два возраста, и Сошников вместе с защитником Кириллом Дьяковым часто переезжали красную линию, поскольку со старшими было интереснее. Радулов-старший рассмотрел в парнях талант и перевел из младшего возраста в свою группу. Иногда на тренировки заезжал его младший сын, выступавший тогда в юниорской лиге за «Квебек» и рассказывал, как ему нравится в Канаде.

Наставник вкладывал душу в своих воспитанников в буквальном смысле. Младшим давал абсолютно такие же тяжелые нагрузки и мотивировал их, говорил важные жизненные советы. Когда Сошников уезжал в Северную Америку, в первую очередь он позвонил своему тренеру из Тагила, ведь оба его сына выступали в НХЛ. Тогда Валерий Радулов порекомендовал Никите немедля исполнить мечту и ехать в лучшую лигу мира. В последствии сам игрок утверждал, что ни разу не пожалел о своем решении.

Из Мытищ — в Торонто

В середине 2010-х «Уралвагонзавод» еще содержал «Спутник» в ВХЛ, а в МХЛ-Б выступала молодежная команда, но Сошников стремился уехать из родного города. В Ярославле его забраковали из-за небольшого роста, в «Тракторе» не захотели платить отступные школе, ведь любой год в Челябинске традиционно богат на таланты. В итоге перед 10-м классом Никита оказался в Твери, а через год перебрался в Мытищи. За три сезона тагилец дорос до основы «Атланта» и даже стал одним из лидеров после выхода в финал Кубка Гагарина и распродажи основного состава.

Мытищинский клуб остался в сердце талантливого крайнего теплые воспоминания. В последнем сезоне в КХЛ Сошников набирал очки практически в каждом матче. Болельщики признали его лучшим игроком сезона, подарив перстень с гравировкой «Атланта». Когда на него вышел скаут «Торонто» Евгений Наместников и предложил пообщаться с президентом «Листьев» Брэнданом Шэнаханом, Никита даже не задумывался о заокеанских перспективах. Его стали постоянно вызывать в молодежную сборную, и вместо переговоров Никита отправился в Новогорск, но не пробился на чемпионат мира. В апреле 2015 года он все же уехал из прекратившей существование команды в «Мэйпл Лифс».

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«Марлис» и «Лифс»

В Северной Америке Сошников старался по-максимуму. Он быстро адаптировался на канадских площадках и сразу полюбился наставнику фарм-клуба «Торонто» Шелдону Кифу и по итогам дебютного года вошел в десятку бомбардиров «Марлис». Майк Бэбкок уже тогда дал россиянину шанс в основе, но форварду не хватило мощи. В сезоне 2016/17 он был близок к тому, чтобы закрепиться в нижних звеньях «Лифс», но за 56 матчей проиграл конкуренцию. В Онтарио у Никиты хватало позитивных моментов. Достаточно вспомнить горячее празднование его первой шайбы в НХЛ в объятиях Назема Кадри и Питера Холланда.

Закрепиться в «Торонто» форварду помешали проблемы со здоровьем В начале 2017 года он перенес тяжелейшее сотрясение мозга в столкновении со Здено Харой и пропустил начало сезона. Сошников даже не заметил гиганта, а после контакта не упал, не потерял сознание и даже не испытал боли. Следующие два месяца у Никиты сильно болела и кружилась голова, но он форсировал выздоровление и лишь усугубил травму. Затянувшееся в итоге полноценное восстановление смазало следующий сезон. Российского форварда считали ценным активом, и в третьем заокеанском сезоне обменяли на четвертый выбор драфта в «Сент-Луис», выступающий практически в цветах «Атланта».

«Сент-Луис» и перспективы

За «Блюз» Сошников успел провести лишь 17 матчей. У Майка Йео новичок оказался весьма полезен в меньшинстве и был готов продолжить это делать и в новом году. Вновь вмешались травмы, из-за которых он пропустил старт тренировочного лагеря. В ноябре Дуг Армстронг выставил россиянина на драфт отказов, где тот никого не заинтересовал. Наш нападающий закончил сезон в «Сан-Антонио» в декабре, вновь вылетев из-за очередного сотрясения. Никита с трибуны наблюдал за чудесным преображением «Сент-Луиса» и выходом в финал Кубка Стэнли Райана О'Райли, которому он уступил свой счастливый 90-й номер. Спустя 4 года после отъезда Никита возвращается в Россию, чтобы перезагрузить карьеру в «Салавате», а не в СКА, где его наверняка видели в сдерживании.