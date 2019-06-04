Ученик Радулова вернулся из НХЛ из-за фатального столкновения со Здено Харой. Он будет играть в Уфе
«СЭ» — о карьере 25-летнего новичка уфимцев Никиты Сошникова, который вернулся в Россию после четырех сезонов в Северной Америке.
«СЭ» — о карьере 25-летнего новичка уфимцев Никиты Сошникова, который вернулся в Россию после четырех сезонов в Северной Америке.
Никита родом из Нижнего Тагила, поэтому неудивительно, что он напрямую связан с фамилией самого известного воспитанника второго по численности города Свердловской области. В детстве он часто пересекался со звездным нападающим «Далласа», но важнейшую роль в судьбе парня сыграл не Александр и даже не его брат Игорь, а их отец Валерий, тренировавший в свое время «Спутник-92». Льда в тагильском дворце не хватало на все команды, поэтому на площадке часто тренировались два возраста, и Сошников вместе с защитником Кириллом Дьяковым часто переезжали красную линию, поскольку со старшими было интереснее.
Наставник вкладывал душу в своих воспитанников в буквальном смысле. Младшим давал абсолютно такие же тяжелые нагрузки и мотивировал их, говорил важные жизненные советы. Когда Сошников уезжал в Северную Америку, в первую очередь он позвонил своему тренеру из Тагила, ведь оба его сына выступали в НХЛ. Тогда Валерий Радулов порекомендовал Никите немедля исполнить мечту и ехать в лучшую лигу мира. В последствии сам игрок утверждал, что ни разу не пожалел о своем решении.
В середине 2010-х «Уралвагонзавод» еще содержал «Спутник» в ВХЛ, а в
Мытищинский клуб остался в сердце талантливого крайнего теплые воспоминания. В последнем сезоне в КХЛ Сошников набирал очки практически в каждом матче. Болельщики признали его лучшим игроком сезона, подарив перстень с гравировкой «Атланта». Когда на него вышел скаут «Торонто» Евгений Наместников и предложил пообщаться с президентом «Листьев» Брэнданом Шэнаханом, Никита даже не задумывался о заокеанских перспективах. Его стали постоянно вызывать в молодежную сборную, и вместо переговоров Никита отправился в Новогорск, но не пробился на чемпионат мира. В апреле 2015 года он все же уехал из прекратившей существование команды в «Мэйпл Лифс».
В Северной Америке Сошников старался
Закрепиться в «Торонто» форварду помешали проблемы со здоровьем В начале 2017 года он перенес тяжелейшее сотрясение мозга в столкновении со Здено Харой и пропустил начало сезона. Сошников даже не заметил гиганта, а после контакта не упал, не потерял сознание и даже не испытал боли. Следующие два месяца у Никиты сильно болела и кружилась голова, но он форсировал выздоровление и лишь усугубил травму. Затянувшееся в итоге полноценное восстановление смазало следующий сезон. Российского форварда считали ценным активом, и в третьем заокеанском сезоне обменяли на четвертый выбор драфта в «Сент-Луис», выступающий практически в цветах «Атланта».
За «Блюз» Сошников успел провести лишь 17 матчей. У Майка Йео новичок оказался весьма полезен в меньшинстве и был готов продолжить это делать и в новом году. Вновь вмешались травмы,
Отменное катание позволяло форварду уходить от хитов на маленьких площадках и создавать пространство для партнеров. На европейском льду ему будет, где раскатиться, прицелиться и применить свой отличный бросок. Он не гнушается черновой работы, но в новой роли в Уфе ее вряд ли будет много.