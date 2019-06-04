«Бесценная Лига» и КХЛ подвели итоги хоккейного сезона
На прошлой неделе в подмосковной Барвихе состоялась Церемония закрытия сезона КХЛ 2018/19, в которой приняли участие звезды хоккея, партнеры КХЛ, представители
На прошлой неделе в подмосковной Барвихе состоялась Церемония закрытия сезона КХЛ 2018/19, в которой приняли участие звезды хоккея, партнеры КХЛ, представители
В течение всего сезона КХЛ болельщики голосовали за самых результативных хоккеистов матчей, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций, на сайте mastercard.khl.ru. По итогам каждого месяца определялись претенденты на звание Бесценного Болельщика (по одному для каждого клуба). Борьбу за лидерство любители хоккея вели на протяжении всего регулярного чемпионата и
Награждения победителей проходили сразу после окончания последних домашних матчей клубов. Две пары наград были вручены по окончании финальных матчей серии
Награждение рекордсмена рейтинга болельщиков и игрока, набравшего наибольшее количество голосов за весь сезон, традиционно прошло на Церемонии закрытия хоккейного сезона в Барвихе. Бесценной Болельщицей стала девушка — Софья Морозова. Бесценным игроком года по версии болельщиков «Бесценной Лиги» стал нападающий клуба ЦСКА Кирилл Капризов.
Неделя звезд хоккея в Казани
В рамках
Поучаствовать в специальных активациях смогли все болельщики Матча Звезд и
В рамках Бесценного квеста болельщики с новым азартом продолжили бороться за право разделить Бесценный Трофей Матча Звезд со своим любимым игроком. На протяжении двух дней болельщики записывали видео обращения и оставляли слова поддержки хоккеистам любимых клубов. Олег Белоусов — автор лучшего, по мнению жюри, пожелания получил статус Бесценного Болельщика Матча Звезд КХЛ. Бесценным Игроком Матча Звезд КХЛ стал Данис Зарипов, собравший наибольшее количество пожеланий болельщиков. За разделением Трофея «Бесценной Лиги» в прямом эфире МАТЧ ТВ следили миллионы зрителей.
Всего в мероприятиях, организованных компанией, в рамках Недели звезд хоккея в Казани, приняли участие более 12 500 человек. Площадка с активностями бренда традиционно становится одной из самых популярных на Матчах Звезд КХЛ.
В этом хоккейном году Mastercard продолжил добрую традицию
На протяжении трех лет «Бесценная Лига» дарит болельщикам бесценные моменты и эмоции: встречи с легендами хоккея и действующими игроками, приглашения на просмотры матчей в компании с популярными комментаторами и звездами большого спорта, специальные призы с автографами хоккеистов КХЛ и, самое главное, —уникальная привилегия разделить эмоции от игры с хоккеистами любимых клубов прямо на ледовой арене. Все эти возможности стали неотъемлемой частью жизни болельщиков благодаря «Бесценной Лиге" — первой традиции в истории российского хоккея, сблизившей хоккеистов и поклонников игры.
Сейчас традиция объединяет более 300 тысяч зарегистрированных болельщиковхоккея из всех