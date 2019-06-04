«Бесценная Лига» и КХЛ подвели итоги хоккейного сезона

Источник: Бесценная Лига

Разделить любовь к игре — бесценно

В течение всего сезона КХЛ болельщики голосовали за самых результативных хоккеистов матчей, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций, на сайте mastercard.khl.ru. По итогам каждого месяца определялись претенденты на звание Бесценного Болельщика (по одному для каждого клуба). Борьбу за лидерство любители хоккея вели на протяжении всего регулярного чемпионата и плей-офф. Самые активные болельщики и игроки становились обладателями главной награды — легендарного Трофея «Бесценному Игроку» и «Бесценному Болельщику». Изначально Трофей выглядит единым целым, и две его части разделяются в момент вручения.

Награждения победителей проходили сразу после окончания последних домашних матчей клубов. Две пары наград были вручены по окончании финальных матчей серии плей-офф. Всего в этом хоккейном году Трофей «Бесценной Лиги» завоевали 28 пар победителей: 25 игроков и болельщиков Регулярного Чемпионата, 2 пары финалистов плей-офф. Все они разделили награду прямо на ледовой арене. Самый активный болельщик сезона и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделили Трофей на Церемонии закрытия сезона.

Бесценный Игрок и Бесценный Болельщик сезона 2018−2019

Награждение рекордсмена рейтинга болельщиков и игрока, набравшего наибольшее количество голосов за весь сезон, традиционно прошло на Церемонии закрытия хоккейного сезона в Барвихе. Бесценной Болельщицей стала девушка — Софья Морозова. Бесценным игроком года по версии болельщиков «Бесценной Лиги» стал нападающий клуба ЦСКА Кирилл Капризов.

Всего в сезоне 2018/2019 десятки тысяч любителей хоккея отдали за любимых игроков свыше 1,1 миллионов голосов.

Одиннадцатый сезон КХЛ с «Бесценной Лигой»: основные события

Неделя звезд хоккея в Казани

В рамках Мастер-шоу КХЛ состоялось яркое танцевальное шоу, которое открывало первый день хоккейного уик-энда. Настоящий праздник для болельщиков и звездную атмосферу помогли создать 400 профессиональных танцоров, одновременно вышедших на лед арены. Эскизы костюмов для выступления были созданы известным российским Домом Моды Игоря Чапурина.

Поучаствовать в специальных активациях смогли все болельщики Матча Звезд и Мастер-Шоу, держатели карт Mastercard. Благодаря технологии VR посетители смогли погрузиться в мир хоккея и испытать эмоции игрока — оказаться на льду огромной арены и попробовать забить шайбу в ворота противника.

Для ценителей хоккея был организован увлекательный квест. Возможность поучаствовать в большой игре и выиграть памятные призы Недели Звезд получили все посетители «Татнефть Арены». Всего в Бесценном Квесте приняли участие более 2500 болельщиков.

В рамках Бесценного квеста болельщики с новым азартом продолжили бороться за право разделить Бесценный Трофей Матча Звезд со своим любимым игроком. На протяжении двух дней болельщики записывали видео обращения и оставляли слова поддержки хоккеистам любимых клубов. Олег Белоусов — автор лучшего, по мнению жюри, пожелания получил статус Бесценного Болельщика Матча Звезд КХЛ. Бесценным Игроком Матча Звезд КХЛ стал Данис Зарипов, собравший наибольшее количество пожеланий болельщиков. За разделением Трофея «Бесценной Лиги» в прямом эфире МАТЧ ТВ следили миллионы зрителей.

Всего в мероприятиях, организованных компанией, в рамках Недели звезд хоккея в Казани, приняли участие более 12 500 человек. Площадка с активностями бренда традиционно становится одной из самых популярных на Матчах Звезд КХЛ.

Медиа-клуб «Бесценной Лиги»

В этом хоккейном году Mastercard продолжил добрую традицию медиа-клуба традиции «Бесценная Лига». На протяжении всего сезона гости медиа-клуба собирались для просмотров самых захватывающих хоккейных матчей. На встречах гости получали уникальную возможность познакомиться с такими хоккейными легендами, как А. С. Якушев, В. В. Прохоров, Ф. Л. Канарейкин, А. А. Морозов и т. д. Приглашения на мероприятия получали журналисты спортивных и лайфстайл СМИ, блогеры, спортсмены, деятели искусства и, конечно, Бесценные Болельщики прошлых сезонов КХЛ.

На протяжении трех лет «Бесценная Лига» дарит болельщикам бесценные моменты и эмоции: встречи с легендами хоккея и действующими игроками, приглашения на просмотры матчей в компании с популярными комментаторами и звездами большого спорта, специальные призы с автографами хоккеистов КХЛ и, самое главное, —уникальная привилегия разделить эмоции от игры с хоккеистами любимых клубов прямо на ледовой арене. Все эти возможности стали неотъемлемой частью жизни болельщиков благодаря «Бесценной Лиге" — первой традиции в истории российского хоккея, сблизившей хоккеистов и поклонников игры.