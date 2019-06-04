Алексей Жамнов: Контракт Знарка в «Спартаке» намного меньше, чем был в СКА

Источник: Спорт-Экспресс

— Главный тренер Олег Знарок — сознательный выбор и подходит под концепцию и настроение?

— Во-первых, он — специалист с большим опытом. Знарок подходит под нашу концепцию — одна из главных причин, почему выбор пал на него. Он работал со многими ребятами из команды. Костяк мы стараемся сохранить и точечно усилим его, чтобы состав был более сбалансированным.

— У него действительно высокие финансовые запросы?

— Нет, нормальные. Его контракт намного меньше, чем был в СКА.

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— Больше, чем у прежних тренеров «Спартака»?

— Да, побольше. Но ведь у него и другой уровень.

— Витолиньш обошелся вам дорого?

— Нет, не очень. Все контракты нормальные. Больших запросов не было.

— Миллионов сорок?

— Давайте про цифры не будем говорить.

— У Олега Знарка специфическая манера общения с журналистами. Вас это не беспокоит?

— Не беспокоит. Харийс Витолиньш может с вами пообщаться на любые темы. В сборной Олег не особо шел на контакт, потому что был занят другими делами, больше думал о команде. Посмотрим — жизнь покажет.

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— Клуб покинул один из самых преданных игроков, воспитанник «Спартака» Артем Воронин. Неужели ему не нашлось места в команде?

— Мы признательные ему за сезоны, которые он провел, но концепция меняется, приходит новый тренер. Теперь команда должна не только попадать в плей-офф, но и проходить дальше. Мы будем делать точечные усиления. Если взвешивать все «за» и «против», с Ворониным жалко расставаться, но это профессиональный спорт. Сегодня ты играешь здесь, а завтра можешь оказаться в другом клубе.

— Он всегда делал, что просили, и по самоотдаче вопросов не было.

— Да, но для четвертого звена нужен другой центральный. Так сложилось, но нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Неправильно держать парня, чтобы он сидел на лавке. У него есть шансы играть дальше в КХЛ.

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— Кого вы ищите на рынке?

— Вратари остаются прежними, ищем и нападающих, и защитников.

— Сильно ли увеличился бюджет?

— Не увеличился. С некоторыми ребятами не стали продлевать контракты, и какая-то сумма осталась.

— Чем не устроил защитник Михаил Григорьев?

— Хотим создать баланс в обороне. Решили найти защитника другого, более оборонительного плана. С Михаилом у нас был перебор с атакующими защитниками.

— Как удалось договориться с «ЦСКА Ареной», учитывая, что в ПХК ЦСКА были против?