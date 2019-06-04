Алексей Жамнов: Контракт Знарка в «Спартаке» намного меньше, чем был в СКА
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов — о смене тренерского штаба, трансферах и последних новостях клуба.
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов — о смене тренерского штаба, трансферах и последних новостях клуба.
— Главный тренер Олег Знарок — сознательный выбор и подходит под концепцию и настроение?
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— У него действительно высокие финансовые запросы?
— Нет, нормальные. Его контракт намного меньше, чем был в СКА.
— Больше, чем у прежних тренеров «Спартака»?
— Да, побольше. Но ведь у него и другой уровень.
— Витолиньш обошелся вам дорого?
— Нет, не очень. Все контракты нормальные. Больших запросов не было.
— Миллионов сорок?
— Давайте про цифры не будем говорить.
— У Олега Знарка специфическая манера общения с журналистами. Вас это не беспокоит?
— Не беспокоит. Харийс Витолиньш может с вами пообщаться на любые темы. В сборной Олег не особо шел на контакт, потому что был занят другими делами, больше думал о команде. Посмотрим — жизнь покажет.
— Клуб покинул один из самых преданных игроков, воспитанник «Спартака» Артем Воронин. Неужели ему не нашлось места в команде?
— Мы признательные ему за сезоны, которые он провел, но концепция меняется, приходит новый тренер. Теперь команда должна не только попадать в
— Он всегда делал, что просили, и по самоотдаче вопросов не было.
— Да, но для четвертого звена нужен другой центральный. Так сложилось, но нужно смотреть в будущее с оптимизмом. Неправильно держать парня, чтобы он сидел на лавке. У него есть шансы играть дальше в КХЛ.
— Кого вы ищите на рынке?
— Вратари остаются прежними, ищем и нападающих, и защитников.
— Сильно ли увеличился бюджет?
— Не увеличился. С некоторыми ребятами не стали продлевать контракты, и
— Чем не устроил защитник Михаил Григорьев?
— Хотим создать баланс в обороне. Решили найти защитника другого, более оборонительного плана. С Михаилом у нас был перебор с атакующими защитниками.
— Как удалось договориться с «ЦСКА Ареной», учитывая, что в ПХК ЦСКА были против?
— Не знаю, договорились. Нормально все (смеется).