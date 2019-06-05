Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в клубе КХЛ «Автомобилист»

Источник: ИТАР-ТАСС

В мае Дацюк объявил об уходе из петербургского СКА, за который выступал с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года.

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«Мы встретимся через несколько дней, чтобы обсудить варианты на будущее, — сказал Мильштейн. — Очень вероятно, что Павел исполнит обещание сыграть в своем родном городе в России (Дацюк родом из Екатеринбурга — прим. ТАСС). Возможность продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге [НХЛ] также не исключается».