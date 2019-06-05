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01:06 (мск), источник: ТАСС

Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в клубе КХЛ «Автомобилист»

ТАСС, 5 июня. Нападающий Павел Дацюк с высокой вероятностью подпишет контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в интервью газете Detroit Free Press.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В мае Дацюк объявил об уходе из петербургского СКА, за который выступал с 2016 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года.

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«Мы встретимся через несколько дней, чтобы обсудить варианты на будущее, — сказал Мильштейн. — Очень вероятно, что Павел исполнит обещание сыграть в своем родном городе в России (Дацюк родом из Екатеринбурга — прим. ТАСС). Возможность продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге [НХЛ] также не исключается».

До прихода в СКА Дацюк с 2001 по 2016 год играл в НХЛ в составе «Детройта», дважды став обладателем Кубка Стэнли. Он также является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2012).
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