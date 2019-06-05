«Сибирь» сыграет с «Йокеритом» на предсезонном турнире в Финляндии
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. «Сибирь» встретится с «Йокеритом» из Хельсинки в рамках предсезонного турнира в Финляндии, сообщается на сайте новосибирской хоккейной команды.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. «Сибирь» встретится с «Йокеритом» из Хельсинки в рамках предсезонного турнира в Финляндии, сообщается на сайте новосибирской хоккейной команды.
Встреча команд состоится 7 августа в Валкеакоски. Ранее сообщалось, что соперниками сибиряков на турнире также станут клубы ХПК, «Пеликанс» (оба — Финляндия) и «Лайонс» (Германия).
Сбор «Сибири» в Финляндии пройдет с 1 по 10 августа.