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09:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» сыграет с «Йокеритом» на предсезонном турнире в Финляндии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. «Сибирь» встретится с «Йокеритом» из Хельсинки в рамках предсезонного турнира в Финляндии, сообщается на сайте новосибирской хоккейной команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд состоится 7 августа в Валкеакоски. Ранее сообщалось, что соперниками сибиряков на турнире также станут клубы ХПК, «Пеликанс» (оба — Финляндия) и «Лайонс» (Германия).

Сбор «Сибири» в Финляндии пройдет с 1 по 10 августа.

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