Чемпион ВХЛ в составе «Сарыарки» подписал контракт с клубом КХЛ

Форвард примет участие в тренировочном лагере сочинцев, который стартует в середине июля. Соколов будет работать с командой. Он либо получит возможность подписать полноценный контракт, либо покинет состав южан.

В КХЛ Соколов играл за «Ак Барс», «Адмирал», «Амур», «Югру» и «Сибирь», проведя в общей сложности 135 матчей.

В сезоне-2018/19 вместе с «Сарыаркой» выиграл Кубок Петрова (главный трофей ВХЛ). Он отметился 31 (16+15) баллом в 40 матчах регулярного чемпионата ВХЛ. В плей-офф набрал 12 (2+10) очков в 19 встречах.