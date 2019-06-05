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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион ВХЛ в составе «Сарыарки» подписал контракт с клубом КХЛ

Нападающий карагандинской «Сарыарки» Константин Соколов подписал пробный контракт с «Сочи», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Форвард примет участие в тренировочном лагере сочинцев, который стартует в середине июля. Соколов будет работать с командой. Он либо получит возможность подписать полноценный контракт, либо покинет состав южан.

В КХЛ Соколов играл за «Ак Барс», «Адмирал», «Амур», «Югру» и «Сибирь», проведя в общей сложности 135 матчей.

В сезоне-2018/19 вместе с «Сарыаркой» выиграл Кубок Петрова (главный трофей ВХЛ). Он отметился 31 (16+15) баллом в 40 матчах регулярного чемпионата ВХЛ. В плей-офф набрал 12 (2+10) очков в 19 встречах.

Соколов родился в Усть-Каменогорске, но является воспитанником Магнитогорска. Его отец Андрей Соколов был капитаном сборной Казахстана, выступал на пяти чемпионатах мира и Олимпиаде в Нагано.

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