Чемпион ВХЛ в составе «Сарыарки» подписал контракт с клубом КХЛ
Нападающий карагандинской «Сарыарки» Константин Соколов подписал пробный контракт с «Сочи», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Нападающий карагандинской «Сарыарки» Константин Соколов подписал пробный контракт с «Сочи», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Форвард примет участие в тренировочном лагере сочинцев, который стартует в середине июля. Соколов будет работать с командой. Он либо получит возможность подписать полноценный контракт, либо покинет состав южан.
В КХЛ Соколов играл за «Ак Барс», «Адмирал», «Амур», «Югру» и «Сибирь», проведя в общей сложности 135 матчей.
В сезоне-2018/19 вместе с «Сарыаркой» выиграл Кубок Петрова (главный трофей ВХЛ). Он отметился 31 (16+15) баллом в 40 матчах регулярного чемпионата ВХЛ. В
Соколов родился в