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12:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» на два года продлил контракт с Лепистё

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Финский «Йокерит» подписал новый двухлетний контракт с защитником сборной Финляндии Сами Лепистё, сообщается в микроблоге Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Лепистё в прошедшем сезоне провел в «Йокерите» 65 матчей, в которых набрал 39 очков (8 шайб и 31 результативную передачу). 34-летний хоккеист выступает за финский клуб с сезона-2017/18.

Ранее Лепистё играл в уфимском «Салавате Юлаеве», екатеринбургском «Автомобилисте» и ярославском «Локомотиве», а также в клубах НХЛ «Вашингтон», «Финикс» (сейчас — «Аризона»), «Коламбус» и «Чикаго».

Также «Йокерит» подписал однолетний контракт с обладателем Кубка Стэнли голкипером Антти Ниеми, который минувший сезон провел в «Монреале», за который он отыграл 17 матчей. Также 35-летний вратарь защищал цвета команд «Флорида», «Питтсбург», «Даллас», «Сан-Хосе» и «Чикаго».

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