«Йокерит» на два года продлил контракт с Лепистё

Источник: Спорт РИА Новости

Лепистё в прошедшем сезоне провел в «Йокерите» 65 матчей, в которых набрал 39 очков (8 шайб и 31 результативную передачу). 34-летний хоккеист выступает за финский клуб с сезона-2017/18.

Ранее Лепистё играл в уфимском «Салавате Юлаеве», екатеринбургском «Автомобилисте» и ярославском «Локомотиве», а также в клубах НХЛ «Вашингтон», «Финикс» (сейчас — «Аризона»), «Коламбус» и «Чикаго».