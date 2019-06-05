Форвард сборной Белоруссии Демков подписал контракт с минским «Динамо»

«Артем — быстрый и очень работоспособный нападающий, находящийся в идеальном хоккейном возрасте. Его результативная игра в белорусском чемпионате на протяжении нескольких сезонов подряд и на последнем мировом первенстве, где Демков забросил три шайбы, лишь немного уступив по этому показателю лидеру нашей команды Джеффу Плэтту, убедили нас, что Артем действительно может помочь команде в Континентальной хоккейной лиге», — сказал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.