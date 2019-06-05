Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
12«Челси» выиграл Лигу Европы
13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард сборной Белоруссии Демков подписал контракт с минским «Динамо»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Белоруссии по хоккею Артем Демков подписал контракт с «Динамо», сообщается на сайте минского клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год.

«Артем — быстрый и очень работоспособный нападающий, находящийся в идеальном хоккейном возрасте. Его результативная игра в белорусском чемпионате на протяжении нескольких сезонов подряд и на последнем мировом первенстве, где Демков забросил три шайбы, лишь немного уступив по этому показателю лидеру нашей команды Джеффу Плэтту, убедили нас, что Артем действительно может помочь команде в Континентальной хоккейной лиге», — сказал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.

Демков является воспитанником хоккейной школы минской «Юности», в 19 лет форвард отправился в Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека. В сезоне-2009/10 форвард присоединился к «Динамо», после чего выступал за ряд клубов Германии, США и Словакии и Белоруссии, в этот период он также защищал цвета клуба КХЛ «Сочи».

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Смолов оценил физические возможности девушки, выбежавшей в финале ЛЧ
Самые смелые наряды российских фигуристок
Сборная России тренируется в полном составе
Неожиданные истории о русском финалисте Кубка Стэнли
«Рубин» объявил об уходе Бердыева
Месси — о Роналду, чате с Неймаром и Суаресом и ЧМ-2018
«Автомобилист» объявил о подписании контракта с Дацюком
Марадона заявил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед»
СМИ: «Удинезе» договорился с защитником ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь