Форвард сборной Белоруссии Демков подписал контракт с минским «Динамо»
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Белоруссии по хоккею Артем Демков подписал контракт с «Динамо», сообщается на сайте минского клуба.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Белоруссии по хоккею Артем Демков подписал контракт с «Динамо», сообщается на сайте минского клуба.
Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один год.
«Артем — быстрый и очень работоспособный нападающий, находящийся в идеальном хоккейном возрасте. Его результативная игра в белорусском чемпионате на протяжении нескольких сезонов подряд и на последнем мировом первенстве, где Демков забросил три шайбы, лишь немного уступив по этому показателю лидеру нашей команды Джеффу Плэтту, убедили нас, что Артем действительно может помочь команде в Континентальной хоккейной лиге», — сказал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков.
Демков является воспитанником хоккейной школы минской «Юности», в 19 лет форвард отправился в Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека. В сезоне-2009/10 форвард присоединился к «Динамо», после чего выступал за ряд клубов Германии, США и Словакии и Белоруссии, в этот период он также защищал цвета клуба КХЛ «Сочи».