Агент Дацюка о переходе в «Автомобилист»: Он возвращается домой

Источник: Спорт РИА Новости

В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Дацюк проведет сезон КХЛ 2019−2020 годов в составе «Автомобилиста». КХЛ и сам клуб подтвердили эту информацию.

«Пока ты не уедешь надолго, ты не поймешь, как сильно скучал по дому… Павел Дацюк возвращается домой в Екатеринбург», — написал Мильштейн в своем микроблоге в Twitter, поместив в сообщение фотографию хоккеиста в форме «Автомобилиста».

Ранее Дацюк, уроженец Екатеринбурга, выступал в составе СКА из Санкт-Петербурга, срок контракта форварда истек 30 апреля. Нападающий, которому в июле исполнится 41 год, в прошлом неоднократно говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Автомобилисте». В декабре 2018 года он подтвердил, что у него есть желание сыграть за клуб из родного города.