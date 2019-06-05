Агент Дацюка о переходе в «Автомобилист»: Он возвращается домой
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Агент российского хоккеиста Павла Дацюк Дэн Мильштейн заявил, что его клиент с переходом в екатеринбургский «Автомобилист» возвращается домой.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Агент российского хоккеиста Павла Дацюк Дэн Мильштейн заявил, что его клиент с переходом в екатеринбургский «Автомобилист» возвращается домой.
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Дацюк проведет сезон КХЛ 2019−2020 годов в составе «Автомобилиста». КХЛ и сам клуб подтвердили эту информацию.
«Пока ты не уедешь надолго, ты не поймешь, как сильно скучал по дому… Павел Дацюк возвращается домой в Екатеринбург», — написал Мильштейн в своем микроблоге в Twitter, поместив в сообщение фотографию хоккеиста в форме «Автомобилиста».
Ранее Дацюк, уроженец Екатеринбурга, выступал в составе СКА из
В 2001—2016 годах (с перерывами) Дацюк защищал цвета «Детройта», с которым стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он побеждал на Олимпийских играх и чемпионате мира.