Дацюк сдержал слово и возвращается в Екатеринбург. Волшебник сделал правильный выбор
Ближайший сезон Павел проведет в родном городе.
Ближайший сезон Павел проведет в родном городе.
Павел Дацюк подписал однолетний контракт с «Автомобилистом». Об этом накануне вечером заявил агент игрока Дэн Мильштейн изданию Detroit Free Press. Никакой сенсации нет. Руководство екатеринбургского клуба на протяжении последнего месяца говорило об интересе к Волшебнику, директор уральцев Максим Рябков отмечал, что переговоры ведутся. Представители хоккеиста же решили немного поторговаться и потянуть время. Не исключено, что ради более выгодного контракта. В СКА Дацюк получал 170 млн рублей в год, если даже сделать скидку на возраст (20 июля ему исполнится 41), то меньше чем за 100 млн играть он не будет. В Екатеринбурге такие деньги есть, и самое главное, такую сумму там готовы дать своей легенде.
1 мая в своем инстаграме Павел попрощался с армейским клубом, за который отыграл три года.
— Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал — все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась не один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба, — написал хоккеист.
Еще по ходу сезона было понятно, что Дацюк вряд ли останется в СКА. Слишком уж часто он выражал свое недовольство происходящим в клубе, позволял себе шутить на темы, которые были почти под запретом. И даже февральский разговор с Геннадием Тимченко не повлиял на ситуацию. Быть может, и повлиял, но мы просто не знаем, как именно. Тогда, после очередного домашнего матча армейцев президент клуба появился в раздевалке и на глазах у журналистов отвел в уголок Павла, где с ним долго шептался. Было ли это на публику или нет — нам остается только догадываться. Но в Петербурге Дацюка мог удержать лишь Тимченко, который в свое время сохранил Ковальчука после сезона, когда его вывели из состава в разгар
Дацюк не раз говорил, что заканчивать карьеру пока не собирается, а если и захочет, то мечтает сделать это дома. Никаких других реальных вариантов кроме «Автомобилиста» у него по сути сейчас и не было. В России другие команды не рассматривались (да и мало кто готов пойти на финансовые условия игрока). А в Америке… Два года назад Павел в интервью сказал мне: «В НХЛ для меня нет миллионов долларов, есть только «Детройт». На определенном этапе сезона вариант с «Ред Уингз» действительно был, но с приходом в апреле на пост генерального менеджера Стива Айзермана о нем можно было забыть. Айзерман собирается строить новую команду на перспективу, которой уже пора возвращаться в когорту сильнейших. 41-летний ветеран, пускай и легенда и великий мастер, вряд ли будет большим помощником. Да и потолок зарплат никто не отменял. В мае Дацюк был в Детройте вместе с семьей, но это была поездка не делового характера, а личного. В Мичигане Павел прожил много лет, ничего противоестественного и подозрительно в его путешествии не может быть. Тем не менее дом у него один. И он в Екатеринбурге.
Об этом он говорил в каждом своем большом интервью. Рассказывал, что отпуск старается проводить с близкими дома. Прошлым летом посещал матчи чемпионата мира по футболу, которые проходили в Екатеринбурге. При своих финансовых возможностях Дацюк мог бы обосноваться в любой точке планеты в шикарном особняке, но он предпочитает родной уральский город. Как все великие спортсмены, Павел — непростой человек. Он очень религиозен, о чем говорят его посты с призывом построить храм в Екатеринбурге. Он удивил, когда стало известно о его письме Владимиру Путину с просьбой отменить федеральный закон о СНИЛС.
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