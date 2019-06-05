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14:11 (мск), источник: Sport24

Дацюк сдержал слово и возвращается в Екатеринбург. Волшебник сделал правильный выбор

Ближайший сезон Павел проведет в родном городе.

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Источник: Sport24

Павел Дацюк подписал однолетний контракт с «Автомобилистом». Об этом накануне вечером заявил агент игрока Дэн Мильштейн изданию Detroit Free Press. Никакой сенсации нет. Руководство екатеринбургского клуба на протяжении последнего месяца говорило об интересе к Волшебнику, директор уральцев Максим Рябков отмечал, что переговоры ведутся. Представители хоккеиста же решили немного поторговаться и потянуть время. Не исключено, что ради более выгодного контракта. В СКА Дацюк получал 170 млн рублей в год, если даже сделать скидку на возраст (20 июля ему исполнится 41), то меньше чем за 100 млн играть он не будет. В Екатеринбурге такие деньги есть, и самое главное, такую сумму там готовы дать своей легенде.

1 мая в своем инстаграме Павел попрощался с армейским клубом, за который отыграл три года.

— Дорогие друзья! Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал — все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась не один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба, — написал хоккеист.

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Еще по ходу сезона было понятно, что Дацюк вряд ли останется в СКА. Слишком уж часто он выражал свое недовольство происходящим в клубе, позволял себе шутить на темы, которые были почти под запретом. И даже февральский разговор с Геннадием Тимченко не повлиял на ситуацию. Быть может, и повлиял, но мы просто не знаем, как именно. Тогда, после очередного домашнего матча армейцев президент клуба появился в раздевалке и на глазах у журналистов отвел в уголок Павла, где с ним долго шептался. Было ли это на публику или нет — нам остается только догадываться. Но в Петербурге Дацюка мог удержать лишь Тимченко, который в свое время сохранил Ковальчука после сезона, когда его вывели из состава в разгар плей-офф.

Дацюк не раз говорил, что заканчивать карьеру пока не собирается, а если и захочет, то мечтает сделать это дома. Никаких других реальных вариантов кроме «Автомобилиста» у него по сути сейчас и не было. В России другие команды не рассматривались (да и мало кто готов пойти на финансовые условия игрока). А в Америке… Два года назад Павел в интервью сказал мне: «В НХЛ для меня нет миллионов долларов, есть только «Детройт». На определенном этапе сезона вариант с «Ред Уингз» действительно был, но с приходом в апреле на пост генерального менеджера Стива Айзермана о нем можно было забыть. Айзерман собирается строить новую команду на перспективу, которой уже пора возвращаться в когорту сильнейших. 41-летний ветеран, пускай и легенда и великий мастер, вряд ли будет большим помощником. Да и потолок зарплат никто не отменял. В мае Дацюк был в Детройте вместе с семьей, но это была поездка не делового характера, а личного. В Мичигане Павел прожил много лет, ничего противоестественного и подозрительно в его путешествии не может быть. Тем не менее дом у него один. И он в Екатеринбурге.

Об этом он говорил в каждом своем большом интервью. Рассказывал, что отпуск старается проводить с близкими дома. Прошлым летом посещал матчи чемпионата мира по футболу, которые проходили в Екатеринбурге. При своих финансовых возможностях Дацюк мог бы обосноваться в любой точке планеты в шикарном особняке, но он предпочитает родной уральский город. Как все великие спортсмены, Павел — непростой человек. Он очень религиозен, о чем говорят его посты с призывом построить храм в Екатеринбурге. Он удивил, когда стало известно о его письме Владимиру Путину с просьбой отменить федеральный закон о СНИЛС.

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Но все-таки к хоккею это отношения не имеет. А в отношении спорта Дацюк всегда был последователен, логичен и честен перед собой и другими. Он всегда отрабатывал свой контракт. В первый сезон в СКА, когда пропустил плей-офф из-за травмы, чувствовал себя лишним на праздновании в честь завоевадния Кубка Гагарина. Потому что понимал, что это не его трофей. После прошлогоднего чемпионата мира он осознал, что в сборной он уже лишний и отказался ехать на Кубок Первого канала. И это было правильно. «Авто» — это тот клуб, в котором его бы сейчас хотели видеть миллионы болельщиков. Единственный верный вариант. И лично у меня никогда не было сомнений, что именно так Волшебник и поступит. Павел обещал закончить дома. Он это обязательно сделает.

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