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15:04 (мск), источник: ТАСС

ХК «Автомобилист» надеется, что переход Дацюка привлечет к клубу внимание общественности

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Павел Дацюк, подписавший контракт с «Автомобилистом», должен привлечь внимание болельщиков и СМИ к екатеринбургскому хоккейному клубу. Таким мнением поделился с ТАСС в среду директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

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В среду Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом», соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на один год.

«Надо понимать, что Павел давным-давно декларировал свое намерение рано или поздно сыграть за команду из родного Екатеринбурга, за “Автомобилист”, мы чувствовали его заинтересованность в том, чтобы подписать контракт именно с нами. Переговоры были не сказать, что сложные, не сказать, что легкие — нормальная стандартная процедура. Необычным был лишь статус хоккеиста, который пополнил в итоге нашу команду» — заявил Рябков.

«Дацюк — хоккеист, без преувеличения, исторического масштаба, и не только для нашего города, но для всей страны, для всего мирового хоккея, поэтому мы надеемся, что это в том числе привлечет еще большее внимание болельщиков, СМИ, общественности к «Автомобилисту». Павел будет как и все отдаваться полностью на ледовой площадке, в тренировочном процессе и будет стремиться к победам в составе «Автомобилиста», — добавил директор клуба.

Дацюк является воспитанником екатеринбургского хоккея, начал карьеру в 1996 году в местном «Спартаке», в 2000 году перешел в казанский «Ак Барс», в составе которого провел один сезон, после чего уехал в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт», в котором выступал до 2016 года. Из «Детройта» россиянин перешел в СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года, в мае этого года Дацюк объявил об уходе из петербургского клуба.

Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года и победителем чемпионата мира — 2012. В составе «Детройта» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008).

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