«У “Детройта” был серьезный интерес к Дацюку. Но Павел сдержал свое слово»

Источник: Спорт-Экспресс

— Со стороны Павла заинтересованность чувствовалась, — заявил Рябков. — Мы впервые всерьез обратились к его кандидатуре, потому что до этого у хоккеиста и у нашего клуба были разные цели и задачи. Сейчас они совпали, и мы очень этому рады. Поздравляем болельщиков с возвращением Павла.

— Не секрет, что контракт Дацюка со СКА был одним из самых крупных в лиге. В «Автомобилисте» он будет получать значительно меньше?

— Зарплата достойная, но она значительно больше по плечу нашему клубу, чем его предыдущая.

— Была информация, что Дацюка хочет вернуть «Детройт». При переговорах с вами фигурировала такая возможность?

— Насколько я понимаю, это не было блефом. Интерес «Детройта» был серьезный и предметный. Надо отдать должное самому Павлу. Его приоритетом было выполнить то, что декларировал на публике много лет, — однажды сыграть за команду из родного города. Свое слово Дацюк сдержал. Мы с нетерпением будем ждать сезона и момента, когда он сможет выйти на лед в цветах «Автомобилиста».

— Каким бы мастеровитым ни был Дацюк, возраст берет свое, и не всегда он успевает на площадке…

— Не готов с этим согласиться. В первую очередь, мы рассматриваем Павла как великого спортсмена, который до сих пор является актуальным на высоком уровне, отдаем должное его спортивным качествам. Естественно — как вожака и морального лидера для молодых. В прошлом сезоне с его статистикой в составе СКА он был бы четвертым по результативности в «Автомобилисте», то есть лучшим из всех россиян, поэтому не понимаю, о каких недостатках можно говорить.

— К 40 годам у любого хоккеиста накапливаются травмы. Это вас не беспокоит?