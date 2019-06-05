Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.05
Канада1
Финляндия3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон БрюинзОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз2
Бостон Брюинз7
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
37Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
15:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Кагарлицкий подписал трехлетний контракт с ХК СКА

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт на три года с петербургским хоккейным клубом СКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Прошедший сезон Кагарлицкий провел в московском «Динамо», за которое сыграл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 61 очко (24 шайбы и 37 результативных передач). В плей-офф 29-летний хоккеист вышел на лед в 11 встречах, в которых записал в свой актив 7 баллов (2+5).

Также Кагарлицкий выступал за череповецкую «Северсталь», донецкий «Донбасс», новокузнецкий «Металлург», подмосковный «Атлант» и московские «Крылья Советов». В составе национальной команды форвард в 2007 году завоевал золото юниорского чемпионата мира.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Смолов оценил физические возможности девушки, выбежавшей в финале ЛЧ
Самые смелые наряды российских фигуристок
Сборная России тренируется в полном составе
Неожиданные истории о русском финалисте Кубка Стэнли
«Рубин» объявил об уходе Бердыева
Месси — о Роналду, чате с Неймаром и Суаресом и ЧМ-2018
«Автомобилист» объявил о подписании контракта с Дацюком
Марадона заявил, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед»
СМИ: «Удинезе» договорился с защитником ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь