Источник: Кагарлицкий подписал трехлетний контракт с ХК СКА
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт на три года с петербургским хоккейным клубом СКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт на три года с петербургским хоккейным клубом СКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Прошедший сезон Кагарлицкий провел в московском «Динамо», за которое сыграл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 61 очко (24 шайбы и 37 результативных передач). В
Также Кагарлицкий выступал за череповецкую «Северсталь», донецкий «Донбасс», новокузнецкий «Металлург», подмосковный «Атлант» и московские «Крылья Советов». В составе национальной команды форвард в 2007 году завоевал золото юниорского чемпионата мира.