Источник: Кагарлицкий подписал трехлетний контракт с ХК СКА

Прошедший сезон Кагарлицкий провел в московском «Динамо», за которое сыграл 61 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 61 очко (24 шайбы и 37 результативных передач). В плей-офф 29-летний хоккеист вышел на лед в 11 встречах, в которых записал в свой актив 7 баллов (2+5).