Пелино вошел в тренерский штаб Мактавиша в ХК «Локомотив»
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Пелино работал в «Металлурге» с 2013 по 2018 год, где занимал должность старшего тренера. При нем команда дважды выиграла Кубок Гагарина. В сезоне-2018/19 специалист работал в «Авангарде», который дошел до финала
Кроме Пелино в тренерский штаб Мактавиша в «Локомотиве» вошли: Вячеслав Уваев; Дмитрий Красоткин, который проведет свой первый сезон в качестве тренера в КХЛ и будет активно участвовать в работе с молодыми игроками и внедрении их в основной состав; тренер по физподготовке
«Локомотив» 16 мая объявил о назначении канадца Крэйга Мактавиша на пост главного тренера.