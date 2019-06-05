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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пелино вошел в тренерский штаб Мактавиша в ХК «Локомотив»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Экс-тренер омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» канадец Майк Пелино будет работать в штабе главного тренера «Локомотива» Крэйга Мактавиша, сообщается на официальном сайте ярославского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Пелино работал в «Металлурге» с 2013 по 2018 год, где занимал должность старшего тренера. При нем команда дважды выиграла Кубок Гагарина. В сезоне-2018/19 специалист работал в «Авангарде», который дошел до финала плей-офф КХЛ.

Кроме Пелино в тренерский штаб Мактавиша в «Локомотиве» вошли: Вячеслав Уваев; Дмитрий Красоткин, который проведет свой первый сезон в качестве тренера в КХЛ и будет активно участвовать в работе с молодыми игроками и внедрении их в основной состав; тренер по физподготовке Ларс-Йоран Альквист, уже работавший в клубе с 2015 по 2018 год. Остается в «Локомотиве» тренер вратарей Яакко Валкамаа.

«Локомотив» 16 мая объявил о назначении канадца Крэйга Мактавиша на пост главного тренера.

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