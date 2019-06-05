Пелино вошел в тренерский штаб Мактавиша в ХК «Локомотив»

Пелино работал в «Металлурге» с 2013 по 2018 год, где занимал должность старшего тренера. При нем команда дважды выиграла Кубок Гагарина. В сезоне-2018/19 специалист работал в «Авангарде», который дошел до финала плей-офф КХЛ.

Кроме Пелино в тренерский штаб Мактавиша в «Локомотиве» вошли: Вячеслав Уваев; Дмитрий Красоткин, который проведет свой первый сезон в качестве тренера в КХЛ и будет активно участвовать в работе с молодыми игроками и внедрении их в основной состав; тренер по физподготовке Ларс-Йоран Альквист, уже работавший в клубе с 2015 по 2018 год. Остается в «Локомотиве» тренер вратарей Яакко Валкамаа.