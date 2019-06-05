«Салават Юлаев» обменял в «Динамо» Сергиенко и права на Бойкова

«В команде образовались четыре взрослые пары игроков обороны — немного “перегруз”, поэтому пошли навстречу Юре Сергиенко, который мог оказаться 8−9-м защитником. У нас были права на Бойкова, который играет в АХЛ. Понимали, что на этот год мы не можем его подписать, потому что опять же линия закрыта по защитникам. За права на Бойкова и Сергиенко “Салавату Юлаеву” предложили хорошую денежную компенсацию. Посчитали — выгодно, целесообразно и совершили обмен», — заявил спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.