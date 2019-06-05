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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» обменял в «Динамо» Сергиенко и права на Бойкова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Московское «Динамо» в результате обмена с «Салаватом Юлаевым» получило защитника Юрия Сергиенко и права на его коллегу по амплуа Сергея Бойкова, сообщается на официальном сайте уфимского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В рамках сделки «Салават Юлаев» получил денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.

«В команде образовались четыре взрослые пары игроков обороны — немного “перегруз”, поэтому пошли навстречу Юре Сергиенко, который мог оказаться 8−9-м защитником. У нас были права на Бойкова, который играет в АХЛ. Понимали, что на этот год мы не можем его подписать, потому что опять же линия закрыта по защитникам. За права на Бойкова и Сергиенко “Салавату Юлаеву” предложили хорошую денежную компенсацию. Посчитали — выгодно, целесообразно и совершили обмен», — заявил спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.

Сергиенко в сезоне-2018/19 выступал за нижегородское «Торпедо» и «Салават Юлаев». В общей сложности 23-летний защитник сыграл 50 матчей и набрал 7 очков (4 шайбы + 3 передачи). На счету 23-летнего Бойкова 11 баллов (1+10) в 60 встречах за «Колорадо Иглз» в Американской хоккейной лиге.

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