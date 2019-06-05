В наше время никто не держит обещания. За что стоит уважать Дацюка

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Дацюк сдержал свое слово. Это главный вывод после объявления «Автомобилиста» о подписании со знаменитым нападающим годичного контракта. Несколько лет назад сам игрок заявил, что перед тем, как закончить карьеру, обязательно проведет сезон в родном Екатеринбурге. Во времена, когда в профессиональном спорте обещания ничего не стоят и берутся назад с легкостью, а мнения заинтересованных сторон меняются чаще, чем приморская погода, к поступку Павлу стоит отнестись как минимум с уважением. Он его заслужил.

К разговорам о том, что клубы НХЛ были готовы оторвать ветерана с руками, стоит отнестись с известным скепсисом. Они исходят от представителей игрока и уральского клуба. Им выгодно представить ситуацию именно в таком свете.

Нынешний «Автомобилист» — далеко не бедный родственник, может себе многое позволить на рынке и денег на легенду точно не пожалел. В этой связи на сравнение с уникальным случаем с Александром Семиным, который отыграл полноценный сезон в ВХЛ в родном Красноярске, эта история никак не тянет.

Но разве от трансфера не выиграет весь Екатеринбург? Динамично развивающийся не только в спорте город получил возможность посмотреть на великого земляка на родном льду больше одного раза в год.

Прекрасно помню, каким восторгом сопровождалось выступление в «Спартаке» Доминика Гашека. Легендарный вратарь собирал толпы поклонников от Праги до Хабаровска, фотографировался, раздавал автографы. Дацюк пользуется в столице Урала колоссальным уважением. Кажется, если бы он захотел стать следующим мэром города, то на выборах победил бы любого конкурента.

В его уход в политику пока не верится. Зато представить Павла на посту одного из руководителей клуба или даже нашего хоккея в ближайшем будущем можно легко. Так что в этом подписании легко увидеть одни плюсы. С одной оговоркой.

От Дацюка не стоит ждать космических результатов — не забывайте о том, что ему через полтора месяца исполнится 41 год, а травмы форварда мучают на протяжении нескольких лет. В этой связи несколько удивляет позиция «Автомобилиста». Клубный директор Максим Рябков в интервью «СЭ» подчеркнул, что «в первую очередь, мы рассматриваем Павла как великого спортсмена, который до сих пор является актуальным на высоком уровне».

Задумался, прикинул и вспомнил только одного игрока, который делал разницу на уровне КХЛ в таком возрасте. Сергей Федоров. Он в 41 год провел крутой сезон в «Магнитке», причем в плей-офф даже прибавил. Его команде не хватило совсем немного, чтобы остановить «сборную мира» из Уфы во главе с Вячеславом Быковым на пути к Кубку Гагарина. «Металлург» тогда проиграл «Салавату» в семи матчах.

Сейчас «Автомобилист» похож на голодного хищника, от которого требуют как минимум выхода в финал конференции. Второй раунд уже никого не устроит. Дацюк обязательно поможет команде, молодежи и главному тренеру хотя бы идеальным отношением к исполнению своих обязанностей. Он выдающий профессионал. Иначе бы не доиграл до пятого десятка.

Однако важно понимать, что Дацюка не стоит позиционировать как главную звезду команды в спортивном плане. Павел — уже не солист, а подыгрывающий. И если его удастся органично вписать в эту роль, то «Автомобилист» способен снова приятно удивить.

И теперь уже не только в регулярном чемпионате, но и плей-офф.