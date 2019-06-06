Нурмагомедов ответил на предложение Фетисова жителям Кавказа

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«Уважаемый Вячеслав Александрович! Нам бы льда в Дагестан, а то играть негде. Дайте нам чуть поддержки. Ох как заиграем!» — написал боец в ответ.

3 июня Фетисов заявил, что уроженцам Кавказа стоит заниматься футболом и хоккеем вместо борьбы. По его мнению, через 10 лет местные спортсмены смогут конкурировать с мировыми звездами.

Хоккей в регионе пока не получил широкого распространения. В Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии функционируют несколько академий и арен. Большей популярностью пользуются спортивные единоборства.