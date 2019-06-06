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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Сушинский и Хацей выписали себе премии по 100 млн рублей

Президент «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.

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Источник: РИА "Новости"

По данным телеграм-канала «Караульный», функционеры без ведома председателя совета директоров клуба Александра Крылова выписали себе премии по 100 млн рублей.

В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. На пути к финальной серии подопечные Боба Хартли обыграли «Ак Барс» (4−0), «Барыс» (4−1) и «Салават Юлаев» (4−2). «Ак Барс» на момент поражения в серии являлся действующим обладателем Кубка Гагарина.

Сушинский был назначен на должность президента «ястребов» 17 марта 2018 года. В этой должности Максим сменил подавшего в отставку Владимира Шалаева.

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