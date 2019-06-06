Источник: Сушинский и Хацей выписали себе премии по 100 млн рублей
Президент «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Президент «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
По данным
В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. На пути к финальной серии подопечные Боба Хартли обыграли «Ак Барс» (4−0), «Барыс» (4−1) и «Салават Юлаев» (4−2). «Ак Барс» на момент поражения в серии являлся действующим обладателем Кубка Гагарина.
Сушинский был назначен на должность президента «ястребов» 17 марта 2018 года. В этой должности Максим сменил подавшего в отставку Владимира Шалаева.