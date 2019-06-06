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11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА подтвердил переход форварда Лехтеря

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Финский форвард Йори Лехтеря подписал однолетний контракт со СКА, сообщается на официальном сайте петербургского хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее о переходе Лехтеря в СКА сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз». В 27 матчах регулярного чемпионата финский нападающий забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи.

Лехтеря в 2010—2011 годах выступал в ярославском «Локомотиве», в 2011—2014 годах был игроком новосибирской «Сибири».

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