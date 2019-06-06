СКА подтвердил переход форварда Лехтеря
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Финский форвард Йори Лехтеря подписал однолетний контракт со СКА, сообщается на официальном сайте петербургского хоккейного клуба.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Финский форвард Йори Лехтеря подписал однолетний контракт со СКА, сообщается на официальном сайте петербургского хоккейного клуба.
Ранее о переходе Лехтеря в СКА сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз». В 27 матчах регулярного чемпионата финский нападающий забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи.
Лехтеря в 2010—2011 годах выступал в ярославском «Локомотиве», в 2011—2014 годах был игроком новосибирской «Сибири».