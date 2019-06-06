СКА подтвердил переход форварда Лехтеря

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее о переходе Лехтеря в СКА сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.

В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз». В 27 матчах регулярного чемпионата финский нападающий забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи.