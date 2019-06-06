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12:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангард»: Вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит

На последнем совете директоров «Авангарда» вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.

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К ним вопросов нет, в клубе относятся с удивлением, что в СМИ появляются такие новости. Ранее сообщалось, что Сушинский и Хацей могут покинуть клуб из-за того, что выписали себе премию в 100 миллионов рублей (Алексей Шевченко).

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