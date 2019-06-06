«Авангард»: Вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит
На последнем совете директоров «Авангарда» вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
На последнем совете директоров «Авангарда» вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
К ним вопросов нет, в клубе относятся с удивлением, что в СМИ появляются такие новости. Ранее сообщалось, что Сушинский и Хацей могут покинуть клуб