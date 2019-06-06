«Авангард»: Вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит

К ним вопросов нет, в клубе относятся с удивлением, что в СМИ появляются такие новости. Ранее сообщалось, что Сушинский и Хацей могут покинуть клуб из-за того, что выписали себе премию в 100 миллионов рублей (Алексей Шевченко).