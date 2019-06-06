СКА подписал форварда, которого судили по делу о наркотиках. Лехтеря возвращается в КХЛ спустя 5 лет

В четверг утром СКА официально объявил о подписании годичного контракта с Йори Лехтяря. 31-летний Лехтеря станет третьим финским цетнрфорвардом в составе питерского клуба, вслед за Ярно Коскирантой и Йоонасом Кемппайненом.

С одной стороны, удивительным этот трансфер не назовешь. Российский рынок этим летом очень ограничен, тому же СКА приходится подписывать игроков, от которых клубов отказывался прошлым летом (Дмитрий Кагарлицкий), в такой ситуации вполне логично обратить внимание на хоккеистов, которые по разным причинам покинули Национальную хоккейную лигу. К тому же, в СКА почти всегда неплохо приживались игроки, которые становились звездами КХЛ в составе «Сибири». Херсли, Коскиранта, Коскинен — теперь их путь попробует повторить и Лехтеря.

С другой стороны, финский новичок едет в Питер после самого тяжелого периода в карьере. В сентябре 2018-го стало известно, что Лехтеря подозревается в торговле наркотиками. Полиция Финляндии арестовала партию кокаина, которая, предположительно, была привезена из Нидерландов и должна была распространяться в регионе Тампере. В числе 23 подозреваемых фигурировал и Йори. Сам он утверждал, что вскоре все наладится, но в итоге дело закончилось условным сроком в 5 месяцев за покупку наркотиков и испытательным — до 31 октября 2021 года.

«Филадельфия», в составе которой на тот момент выступал Лехтеря, по началу отказалась от комментариев, а в феврале выставила форварда на драфт отказов. В НХЛ желающих связываться с финном и тянущейся за ним кокаиновой историей не нашлось — игрок отправился в АХЛ, где до конца чемпионата провел всего лишь 5 матчей. Добавьте сюда 27 матчей за «Флайерз» с показателем полезности «-7» и средним игровым временем в 9 минут и станет понятно, что в Россию Лехтеря летит восстанавливать не только свой человеческий, но и хоккейный имидж.

При этом, невозможно отрицать, что в свой первый приход в КХЛ Лехтеря был в нашей лиге полноценной звездой. Он начал с 37 очков за регулярку в составе «Локомотива», с которым в итоге дошел до финала Западной конференции. А потом перебрался в Новосибирск — главный город в своей российской биографии. В первом же сезоне в составе «Сибири» Йори вышел на график очко за игру, но некстати сломал ногу. Впрочем, уже на следующий год он смог от начала до конца провести на аналогичном уровне результативности. Летом 2013-го финн предпринял первую попытку рвануть за океан, но не нашел там клуба и вернулся в Новосибирск — 44 очка в 48 играх очередной регулярки. И только в 2015-м, когда тренер «Сент-Луиса» Кен Хичкок лично позвонил Лехтере и предложил ему место в топ-6, мечта финского нападающего сбылась. При этом, даже сегодня каждый второй фанат «Сибири» поставит финна в топ-3 лучших легионеров в истории клуба, а Кирилл Фастовский еще прошлым летом говорил о его возможном возвращении.

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В лучшей лиге мира Лехтеря стартовал бодро, выбив 44 результативных балла в первом сезоне. На пару с другим любимчиком Новосибирска Владимиром Тарасенко они порою творили настоящую хоккейную магию.

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Начало второго чемпионат смазала травма, но зато Йори и его «Сент-Луис» добрались до финала конференции.

«Поначалу все думали, что я просто получил болезненный ушиб, но он не проходил. Я пробовал надеть свой конек и не мог это сделать. Думаю, я посетил порядка десяти различных врачей в Финляндии и Америке. Мнение каждого немного отличалось от других. В итоге выяснилось, что там был сантиметровый скол кости, который нарезал мои сухожилия, словно салями. Ощущения были не очень хорошие. В итоге выяснилось, что там был сантиметровый скол кости, который нарезал мои сухожилия, словно салями. Ощущения были не очень хорошие», — рассказывал страшные подробности повреждения Лехтеря.

Но после 22-х очков в регулярке-2016/2017 «Блюз» решили обменять Лехтерю. Финн отправился в «Филадельфию», за которую смог отличиться только в 41-м матче сезона, а ему на смену пришел Брэйден Шварц, с первой же попытки ставший лучшим бомбардиром нового клуба.

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