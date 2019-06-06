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13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латвийский хоккеист Мейя продлил контракт с рижским «Динамо»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Латвии Гинтс Мейя достиг договоренности о продлении контракта с рижским хоккейным клубом «Динамо», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Латвийский форвард защищает цвета «Динамо» со времени образования КХЛ в сезоне-2008/09.

В прошлом сезоне он сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрал 10 очков (5 голов и 5 результативных передач). Всего 31-летний хоккеист провел 484 игры в КХЛ, записал себе в актив 106 баллов (44+62).

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