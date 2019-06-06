Латвийский хоккеист Мейя продлил контракт с рижским «Динамо»

Латвийский форвард защищает цвета «Динамо» со времени образования КХЛ в сезоне-2008/09.

В прошлом сезоне он сыграл 51 матч в регулярном чемпионате, набрал 10 очков (5 голов и 5 результативных передач). Всего 31-летний хоккеист провел 484 игры в КХЛ, записал себе в актив 106 баллов (44+62).