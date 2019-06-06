Задрафтованный «Торонто» Михаил Стефанович стал игроком минского «Динамо»

Михаил — сын известного белорусского хоккеиста, экс-капитана «Динамо» Игоря Стефановича, который работает тренером в школе. В 2008 году Стефанович был задрафтован «Торонто» в четвёртом раунде под общим 98-м номером.

После недолгого выступления за «Рединг Роялз» и «Торонто Марлис» Стефанович вернулся на родину. Это был его первый приход в «Динамо». В сезоне-2010/11 белорус сыграл за команду Марека Сикоры 21 матч в регулярке и помог «зубрам» впервые в истории пробиться в плей-офф в КХЛ, где сыграл четыре матча.