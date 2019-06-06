Нападающий Александр Когалев подписал с ХК «Динамо-Минск» контракт на два года

Александр Когалев впервые сыграл за минское «Динамо» в позапрошлом сезоне, в 15 матчах он отметился двумя заброшенными шайбами. В минувшем сезоне хоккеист стал полноправным игроком основы. В 44 матчах в форме «зубров» Александр Когалев набрал 9 очков, заработал 10 минут штрафа при показателе полезности «+1».

«Рад снова быть частью “Динамо”. Передохнул, восстановил силы — и готовиться. До предсезонки еще есть время, но надо работать, чтобы подойти к началу тренинг-кэмпа в хорошей форме. В прошлом сезоне тренеры в “Динамо” давали играть, приобрел немало опыта. Будем стараться побеждать в каждом матче, а сам постараюсь принести команде максимум пользы», — сказал хоккеист.